ARCA: «Se terminó el tiempo de perseguir a la gente»

«Tenemos un gobernador que dice que está bien aplicarle 9% de Ingresos Brutos a la renta financiera y nunca se puso a pensar que sin financiamiento no hay inversión, sin inversión no hay crecimiento», aseguró. Y agregó: «Este tipo te lo grava y no se da cuenta a quién le pone impuesto, a la empresa que tiene que salir a producir». Aunque no lo especificó, pareció referirse a Maximiliano Pullaro, mandatario de Santa Fe.

Las declaraciones del titular del fisco nacional se dan luego de la reunión que mantuvo con el ministro de Hacienda de la provincia, Pablo López, y el de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA), Cristian Girard, por la adhesión al Régimen Simplificado de Ganancias (RSG). Los tironeos entre ARCA y ARBA -su par bonaerense- suelen ser moneda corriente.

Bajo la amenaza de que aquellas provincias que no adhieran se les cortaría el acceso a la información de los consumos de los contribuyentes que superen los $ 50 millones. El cual ya cuenta con la firma de 18 provincias, pero aún no hay fecha de inicio.

Ante la consulta de El Cronista en la última semana tanto a fuentes oficiales de la ARCA como de ARBA no existió una respuesta sobre el estado en que se encuentran las negociaciones por los dólares del colchón. En la provincia hacen la contrarespuesta -con ironía-: ¿En qué estado está?, ¿Cómo siguió todo?

Sobre ese punto Pazo, sostuvo que lo que están intentando hacer es «devolverle a la gente la sensación, al menos, de que ARCA no es un organismo que lo persigue». Y si bien ya se elevaron los montos de los regímenes de información aún la seguridad jurídica no está garantizada ante un cambio de gestión en 2027.

Los cambios en la Ley Penal Tributaria, de Procedimiento y el Código Civil y Comercial están contemplado en la Ley de Inocencia Fiscal que presentó Pazo y el diputado José Luis Espert, pero que no se trata en la Cámara de Diputados por miedo del oficialismo a que la oposición

La situación

con Buenos Aires

La situación aún no está resulta con la provincia de Buenos Aires, lo que puede resultar en un escollo para la remonetización en dólares de la economía, Pazo fue más allá y acusó al gobernador Kicillof no haber trabajado nunca.

«Nunca se le cruzó por la cabeza porque seguramente nunca laburo de decir si vos me pones impuestos al crédito, esos impuestos que van al crédito van a ser que yo saqué menos para producir menos, voy a tener menos bienes, menos competencia, a la gente le van a llegar las cosas más caras», marcó.

Las reuniones

de Caputo

«Me molesta mucho cuando dicen que no hacemos nada por la micro, para un poco, toda mi vida estuve en la micro», sostuvo Pazo y comentó que el ministro de Economía, Luis Caputo se junta todas las semanas con el equipo de la Secretaría de Producción por las medidas que vienen.

«Tenemos un ministro que se mete en la micro, que se junta todos los miércoles con el equipo de producción a ver medida por medida, qué es lo que vamos a hacer para generar, mantener nivel de actividad, bajar costo, para abrir la economía», afirmó.