Arce condenó el ataque contra Evo Morales

Luis Arce ordenó que se investigue el ataque que este domingo sufrió el ex presidente boliviano Evo Morales (2006-2019) por parte de desconocidos que utilizaron armas de fuego, y condenó el ejercicio de cualquier práctica violenta en la política.

“El ejercicio de cualquier práctica violenta en la política debe ser condenada y esclarecida. No es con la búsqueda de muertos que se resuelven los problemas ni con especulaciones tendenciosas”, escribió el jefe de Estado en la red social X.

También informó que “ante la denuncia del expresidente Morales de un presunto atentado contra su vida” instruyó “una inmediata y minuciosa investigación, para esclarecer este hecho”.

Asimismo, los miembros del círculo cercano de Evo Morales pidieron una investigación respaldada por entes internacionales para indagar las causas del ataque.

Carlos Romero, ex ministro del Gobierno de Morales, emplazó al recién posesionado fiscal General, Róger Mariaca, que inicie una investigación “de oficio” del hecho que, a su juicio, fue un intento de asesinato a “mansalva”.

“Pedimos que la investigación esté respaldada con organismos internacionales, que se haga una investigación nacional e internacional porque si no se entregan los responsables de estos hechos en Bolivia podemos vivir jornadas muy duras”, alertó el ex ministro en una rueda de prensa en Santa Cruz.

Romero solicitó a la comunidad internacional “que dirija su mirada a Bolivia” y anticipó que solicitará que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que dicte medidas cautelares además que también el sector de Morales contactará a organismos internacionales y “presidentes amigos”.