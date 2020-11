Arce: “Debemos terminar con la fase de restricción de derechos y apelar al control estatal”

Compartir

El diputado nacional de Juntos por el Cambio, Mario Arce, en diálogo con los medios, reiteró su reclamo a las excesivas medidas sanitarias que emplea el Gobierno de Formosa y dijo “han demostrado no tener un plan “b” para una salida gradual a esta pandemia”.

“Pasaron 8 meses, el desarraigo y la depresión de personas mayores o con algún problema de salud por no poder encontrarse con un hijo, nieto o hermano por residir en otro lugar, ya no es consecuencia de este virus sino de las políticas de “cierre de fronteras internas” que aplica el Estado Provincial” y agregó que “es insostenible que la evidente vulneración de derechos se haya convertido en algo permanente y sistemático”.

El referente de la UCR destacó el rol de abogados, ciudadanos y de la propia Justicia Federal para poner límites a un Poder Ejecutivo cuyas decisiones viene siendo cuestionadas, y agregó que “como no pueden buscar un punto medio, la medida más radical y fácil es quitar derechos y cerrar todo ingreso a la provincia violando principios básicos”.

“No existe un sistema de ingreso ordenado y administrado, si hace meses tenes más de 8000 personas en lista de espera, y los pocos que lo pueden hacer, deben recurrir a la Justicia pagando un alto costo político y económico”.

“Creo que la delegación de facultades que hizo el Gobierno Nacional en materia sanitaria a favor de las provincias, ha profundizado el sesgo autoritario en territorios como Formosa”, y añdió que “es un error que la Nación se haya desligado de casi todas sus responsabilidades”, planteó.

Gestiones a nivel nacional

Seguidamente, explicó sobre las gestiones que viene realizando en su función como legislador: “Hemos pedido al Ministro del Interior Wado de Pedro y al Ministro de Salud Gines González García que tomen intervención sobre la situación de la Provincia de Formosa, haciendo hincapié en las condiciones de los Centros de Alojamiento y la poca transparencia del sistema de ingreso administrado que impone la gestión de Insfrán”.

“Además presentamos proyectos desde el bloque de la UCR (4647-D-2020) para que Nación asegure la libre circulación interprovincial en resguardo a los derechos consagrados en nuestra Constitución Nacional y se genere un protocolo especial para que existan criterios objetivo de ingreso y circulación uniformes en todas las provincias garantizando el acceso de los ciudadanos a sus hogares”.

“Mediante un Proyecto de Resolución (5787-D-2020) también solicitamos información al Secretario de Derechos Humanos Horacio Pietragalla Corti y a la titular del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo Victoria Donda, a efectos de que den explicaciones respecto a la situación que se encuentran los ciudadanos varados e imposibilitados de ingresar a la Provincia, siendo que ya deberían haber actuado como organismo y no lo hicieron, incurriendo en incumplimiento de los deberes de funcionario público”.

También mencionó que recientemente ha presentado un Proyecto de Resolución (5993-D-2020) pidiendo al Poder Ejecutivo Nacional que diga cuáles son los criterios utilizados para la distribución de tests PCR, Test antígenos y de anticuerpos, que “han sido entregados a la Provincia de Formosa, teniendo presente que estos estudios son muy importantes para confirmar o descartar casos de Covid y se desconoce la cantidad que dispone la provincia”.

Recordemos además, que el diputado al momento de discutirse del Presupuesto Nacional 2021 en su intervención “exhortó al presidente de la Nación Alberto Fernández a dejar de mirar para otro lado ante los abusos a ciudadanos formoseños por parte del Gobierno Provincial”.

La Justicia Federal

como garantía de derechos

El legislador manifestó que la situación de Formosa es única en todo el país y advirtió que “el sistema de ingreso administrado y los centros habilitados, tienen fuertes cuestionamientos por parte de la Justicia Federal, porque son violatorias de garantías constitucionales que hacen a la libertad de los ciudadanos y su derecho a la circulación”.

En lo que respecta a los centros habilitados para cumplir la cuarentena, señalo que “muchos de ellos no reúnen las condiciones mínimas para poder alojar a los comprovincianos, y así se ha expresado la Justicia Federal en varios fallos”.

Propuestas

En este sentido, Arce dió su parecer sobre lo que se debe hacer y planteo que “Nación debe mínimamente unificar criterios sobre el libre tránsito interprovincial para que no se violen derechos como ocurre en Formosa, mientras que en las provincias deben estar para controlar y promover la responsabilidad ciudadana, manteniendo el respeto por el cuidado”.

Y prosiguió: “Los que ingresan a la provincia se les debe permitir cumplir la cuarentena en domicilios particulares, previo compromiso de cumplir con un protocolo especial”.

“También analizar la posibilidad de dispensar el cumplimento de los 14 días de cuarentena, una vez que se obtenga el resultado con el segundo test PCR, esto sin lugar a dudas va a permitir flexibilizar el sistema de ingreso y nos vamos a tener a miles de formoseños esperando su ingreso a la provincia”, expuso.

Consecuencias en

la económica interna

Por otro lado, respecto al cierre de negocios, consideró que “estás políticas mandaron al cementerio a pequeños negocios y que la apertura de algunas actividades llegó tarde porque muchos quebraron definitivamente al tiempo que otros nunca más pudieron volver a abrir sus persianas como el caso de gimnasios o los salones de eventos”.

“Hubo un Estado provincial que los abandonó sin darle ningún tipo de asistencia. Estos negocios no son víctimas de la pandemia sino de las extremas medidas sanitarias”, cerró.

