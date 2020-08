Arce: “Durante décadas Insfrán no pudo generar otra fuente de trabajo que no sea el empleo público”

Compartir

El diputado nacional Mario Arce, visitó el piso de “Expres en Radio” donde entre otros temas habló sobre cómo se trata la situación de pandemia en Formosa, asegurando que se debe avanzar en una reapertura de las actividades teniendo en cuenta el difícil panorama económico a futuro. En ese sentido criticó a la gestión del gobernador Gildo Insfrán que solo se “dedica a un sector” y aseveró que “durante décadas no pudo generar otra fuente de trabajo que no sea el empleo público”.

Regulación de teletrabajo

Comenzó hablando del proyecto aprobado días atrás para regular el teletrabajo.

“La sociedad argentina y las leyes se deben adaptar a las nuevas realidades sociales en lo cual implica regular, nos guste o no, la modalidad a distancia hoy está en los hechos, en las relaciones laborales por lo tanto se hace necesario. Uno puede estar de acuerdo o no en cuanto a algunas obligaciones, pero estoy seguro que es una figura que viene a ayudar por un lado a garantizar ciertos derechos de trabajadores que hoy no lo tienen porque no hay una regulación al respecto y por el otro lado es una forma que mediante la modalidad puedan generarse nuevas fuentes de trabajo, por ejemplo un formoseño que reside en la provincia pueda ser contratado por un empleador en otra provincia, al ver una regulación le permite que se pueda perfeccionar este tipo de relación”, destacó.

“El teletrabajo es cumplir con la labor fuera del establecimiento, en un lugar distinto al lugar de trabajo tradicional e incorpora nuevos derechos, por ejemplo, queda en manos de la patronal garantizar todo lo que tiene que ver con la conectividad, con aspectos que hacen a facilitarle el software, hardware”, explicó.

Reforma judicial

Seguidamente habló de la reforma judicial, que fue presentada días atrás por el gobierno nacional y que será tratada en el Senado de la Nación.

“La justicia necesita algunas mejoras, actualizaciones, pero hay maneras de llevarlas a cabo, de encararse, está más que claro que sin que se trate en el Congreso, de que la voluntad de este gobierno es garantizar impunidad. No hay buenas intenciones, es una reforma únicamente penal, no en las otras áreas siendo que la reforma debe ser integral y punto, esto busca crear nuevos juzgados y en nuestra misma provincia sin ir más lejos con los dos juzgados federales en Formosa y uno en Clorinda que todavía no está funcionando, quieren seguir creando más juzgados federales”, lamentó.

“Hay cosas que la justicia debe mejorar, pero no es el momento, estamos en un determinado contexto en el cual el gobierno debe poner todas las políticas y las acciones en aspectos que hacen a la situación económica y sanitaria del país, más allá de hacer un anuncio de una reforma judicial rimbombante se puede ir modificando con aportes, con actores que son probos, con abogados, jueces, doctrinarios que permitan que la justicia pueda mejorar su funcionamiento, sabemos que hay muchas cosas que se están trabajando mal en la justicia, pero esta forma que quiere encarar el gobierno nacional no es para mejorar el servicio de justicia sino que es para garantizarle impunidad de muchos personajes que se han enriquecido en la función pública, eso está mal. Esta reforma no tiene sustento, no tiene la intención de mejorar el servicio de justicia de manera integral”.

Sesiones mixtas

De la misma forma Arce contó que continúan trabajando intensamente a la distancia en el Congreso Nacional, pero que también cumple diversas tareas en el territorio que le compete en Formosa. “Como estamos en pandemia se aprobó una modalidad mixta por la cual algunos pueden seguir la sesión de manera presencial y otros a través del sistema remoto, siempre es lo mejor seguirlo de manera presencial, apenas se normalice la situación sanitaria se debe volver de nuevo al sistema presencial. Somos diputados nacionales, pero en el Congreso de la Nación estamos de manera regular presentando proyectos e iniciativas para nuestra provincia principalmente, en mi caso esta semana he presentado un pedido de informe al Poder Ejecutivo Nacional y al Ministerio de Ambiente a efectos de que informe sobre la situación y el estado de las cien mil hectáreas de lo que es conocido como la Estancia La Fidelidad donde hay una denuncia por parte de Greenpeace para que mediante un amparo paralice todo lo que tiene que ver con los desmontes que se están produciendo actualmente”, informó.

Cómo actúa Formosa

ante la pandemia

De la misma forma, el funcionario nacional se refirió a cómo avanza la provincia en diversas medidas para hacerle frente a la pandemia de coronavirus.

“Me parece que en lo que hace a la cuestión económica está la falla, tenemos un estado muy riguroso en la aplicación de muchas actividades y eso trae en detrimento el desarrollo de esas actividades, esto también viene de cómo administra este gobierno sus políticas, muchos formoseños no son empleados públicos, dependen de la actividad privada, de un gimnasio, de jardines maternales, de la gastronomía y se hace mucho hincapié en algunos aspectos y se dejan de lado otros. Yo creo que se debe flexibilizar y me parece que el gobierno debe intervenir en los protocolos para que se cumpla el control”, opinó.

Asimismo aseveró que “al gobierno provincial no le interesa el sector privado, por eso no coincidimos, creo que Formosa puede generar nuevas fuentes de trabajo más allá de las fuentes de trabajo tradicionales, por eso creo que la economía del conocimiento hoy es una herramienta que se tiene, hay que capacitar más en nuevos oficios, hay que desarrollar ese potencial y en ese sentido el estado es fundamental, pero si solo están para controlar al ciudadano, para imponer la rigurosidad, me parece que no da, hay que buscarle el sentido común, la lógica para que las actividades productivas, de un comerciante o un emprendedor se puedan desarrollar”.

RIM 29

Igualmente, el diputado nacional se refirió a la indemnización económica que aún no han cobrado los familiares y sobrevivientes del ataque al Regimiento de Infantería Monte 29, un proyecto en el que trabajó durante años y que vio luz durante el gobierno de Mauricio Macri. “Se viene trabajando no solo en el reconocimiento económico sino que en la posibilidad de que en el ámbito provincial se reconozca la temática del 5 de octubre para que los chicos puedan conocer desde la misma escuela qué pasó en esa fecha, otro aspecto es la posibilidad de que en el Regimiento haya un museo del 5 de octubre, un centro de recreación donde cualquier persona pueda conocer cómo ocurrieron los hechos en el lugar”, explicó.

“El gobierno de Cambiemos el año pasado dio un paso importante, pero faltaron los pasos que hacen para que el cobro sea efectivo, allí se reconoció por primera vez a los héroes, pero el trabajo no termina con la presentación del proyecto sino que hasta ahora seguimos trabajando con ellos, acompañándolos con el reclamo económico, venimos organizando reuniones para saber cuál es la voluntad política de este gobierno, Cambiemos dio un paso con el DNU, ahora falta la reglamentación del articulo 5 y el efectivo pago”, detalló.

Expresó además que cree que están prontos a recibir la remuneración, “esperemos que sí, me parece que es un acto de estricta justicia que se cumpla con el reconocimiento económico y no solamente a los fallecidos, sino que a los héroes heridos y a los que no estaban, la lucha es conjunta y todos tuvieron daños, algunos perdieron la vida, otros quedaron heridos y otros tuvieron daños psicológicos pese a que no estuvieron”.

“Yo de manera regular estoy en contacto con ellos, me consultan y yo también hablo con ellos, vemos la forma de cómo se puede avanzar, hace poco se hizo una reunión muy importante mediante un sistema mixto en el Regimiento 29 donde nuestros héroes estuvieron presentes de manera mixta, también algunos familiares para ir delineando algunas estrategias y ver cómo avanzar para que tengan el reconocimiento económico, mi compromiso está en acompañarlos hasta que efectivamente puedan recibir ese beneficio tan merecido los familiares como los héroes sobrevivientes”.

Anuncio de aumento

Para finalizar hizo mención al anuncio de aumento del 5% para estatales formoseños, realizado ayer por la mañana por el gobernador Insfrán. “Siempre es buena una remuneración mejor, pero este gobernador durante décadas no pudo generar otra fuente de trabajo que no sea el empleo público, todo lo que tiene que ver con la economía del conocimiento, el teletrabajo, la receta digital que hace poco hemos votado en el Congreso Nacional son nuevas modalidades, tecnologías que nos permiten adecuarnos, mejorar nuestra calidad de vida, bienvenido sea el aumento del gobernador, pero sería bueno que se trabaje en la posibilidad de que Formosa pueda recuperar las paritarias, hace cuánto tiempo que la provincia no tiene, esto debería discutirse a través de gremios, de representantes gremiales para que anuncien, acá no se generan fuentes de trabajo en el sector privado, no se discuten paritarias y por último me parece importante mejorar las condiciones laborales de los empleados de la actividad privada, y de los empleados públicos”, culminó.