Arce: «El de Alberto Fernández es un gobierno que por ahora muestra más gestos que acciones»

Como es costumbre todos los años, el 1 de marzo se dio lugar a la apertura de Sesiones Ordinarias donde por primera vez el presidente de la Nación, Alberto Fernández expuso ante el Congreso los lineamientos respecto a las políticas que pretende llevar adelante en el país.

El diputado nacional de Juntos por el Cambio por Formosa, Mario Arce estuvo presente y dejó algunas consideraciones al respecto: «creo que es muy prematuro hablar de los logros del gobierno, recién comienza y hay que esperar. Lo del discurso, fue la carta de presentación del Presidente, donde por ahora son más gestos que acciones concretas», resaltó.

«Su alocución tuvo un tono amigable como dato positivo, pero por otro lado planteó un diagnóstico limitado a los últimos 4 años con números que son discutibles», dijo, y prosiguió: «muchos de los problemas estructurales como la inflación, el déficit fiscal, la deuda pública vienen arrastrándose desde mucho antes».

Respecto al fragmento donde Fernández enumeró lo que se viene haciendo, el legislador opinó que “se quiere instalar por medio de un lenguaje atractivo la idea de la ‘solidaridad’ que no coincide con la realidad diaria y sino veamos lo ocurrido en estos 3 primeros meses, donde las medidas apuntaron a crear mayor presión tributaria para los sectores productivos y la clase media, golpe al bolsillo de los jubilados con la suspensión de la movilidad, paralización total la obra pública y de los distintos programas nacionales que venían funcionando».

«Desde lo social, la tarjeta alimentaria y los medicamentos gratis a los abuelos, todavía está en etapa de implementación, en Formosa por ejemplo todavía no han llegado», reconoció.

Y prosiguió Arce que «por ahora es complejo descifrar el plan del gobierno, que por decisión propia no cuenta tampoco con un presupuesto para este año, lo que hace dificultoso conocer lo que ingresa, lo que se gasta y como se utilizan esos recursos».

«Se habló de recuperar el consumo, pero entre paritarias, sumas fijas y ayudas extraordinarias, los números están muy por debajo de la inflación real, y los trabajadores siguen perdiendo ahora más que nunca poder adquisitivo».

También «se habló de empleo, lo cierto es que no hay una sola obra en marcha y tampoco se avizora nuevas para este año y en el ámbito privado no hay signos de reactivación ni de inversión».

Además, el radical analizó el anuncio de la reforma judicial y dijo coincidir con el espíritu, siempre que no signifique un atropello para colonizar o cooptar otro poder del Estado y agregó «ojalá no comentan el mismo error que la vez pasada cuando se trató las jubilaciones de jueces y fiscales donde hubo una clara negativa a consensuar un proyecto único y llevaron adelante un sesión escandalosa con la incorporación del embajador en Brasil Daniel Scioli».

Rescató además la creación del Consejo Económico y Social, como una manera de convocar institucionalmente a todos sectores sociales para debatir los grandes temas nacionales, pero «tendremos que ver cómo se instrumenta».

Asimismo remarcó la ausencia en el discurso de una agenda internacional de integración al mundo.

Respecto a la cuestión género el diputado dijo «nos parece bien continuar con lo que se viene en materia de igualdad derechos, lo que si debemos rever son los temas que profundizan la grieta entre los argentinos».

Por último Arce expresó que «más allá que sea otro Gobierno, estamos dispuestos a seguir colaborando en este momento de reacomodamientos, pero no resignaremos a seguir marcando los errores».