Arce: “Falta transparencia por parte de la provincia para saber qué fondos reciben y cómo se gastan”

El diputado nacional por la UCR, Mario Arce, en diálogo con el Grupo de Medios TVO contó que por medio del derecho de acceso a la información pública (Ley 27275) solicitó al Gobierno Nacional que suministre datos oficiales sobre fondos monetarios, equipamiento e insumos que se entregaron efectivamente al Gobierno de Formosa como consecuencia de la crisis sanitaria por el Covid 19.

“Hace dos meses he pedido al Ministerio de Salud a efectos de saber en qué y cómo utiliza la provincia de Formosa los fondos, lo que falta es transparencia por parte de la provincia de Formosa para que todos sepamos los fondos que reciben y en qué se gasta o cómo se gasta, en la provincia no hay una ley de acceso a la información pública, un registro donde cualquier ciudadano pueda consultar y saber en qué se utiliza, por el otro lado teniendo en cuenta con los vacunados VIP también he pedido un informe al Ministerio de Salud y se me ha contestado que la categoría de funcionario público no existe por lo tanto hay una imposibilidad de dar una respuesta para saber quiénes son las personas que han sido vacunadas y no sabemos, esto tiene que ver con el tema de las personas o el personal estratégico para poder ser vacunados, ahí surgen un montón de dudas más, este plan de Formosa tiene que ver con cuáles son las prioridades que tienen, hay muchas personas que hoy de alguna u otra manera están en una situación difícil y ya se han organizado, tiene que ver con los hijos, los que tienen hijos con discapacidad, la población de riesgo y ahí entran a jugar un montón de personas que tienen algún tipo de dolencia así como otras que por su actividad están trabajando y no han sido vacunadas, falta respuesta, transparencia y eso me parece un punto muy importante y que preocupa ese estado de situación, agregando la situación en que están hoy muchos personal de salud”, expresó.

“Preocupa muchas veces las suspensiones, cesantías, traslados del personal de salud que es sin lugar a dudas lo esencial, lo que hay que hacer es tratar de acompañarlos, de darles más fuerzas, ver cómo se pueden mejorar las condiciones laborales, más allá de todo sabemos que cuentan con las herramientas pero muchas veces estos esfuerzos salen a la luz porque faltan más profesionales, hay muchos médicos que durante décadas se tuvieron que ir a otras provincias, hoy cuando más los necesitamos no contamos con los médicos suficientes para afrontar esta situación”, lamentó Arce.

Asimismo dijo que a su pedido para conocer los recursos que recibió la provincia, “recibí un informe complejo que es información pública lo que ha contestado el Ministerio de Salud, los montos que en ese momento han llegado exceden en cuánto a los recursos pero no sabemos cómo se han gastado y eso es lo que de alguna y otra manera ha contestado el Ministerio de Salud pero los detalles todavía no los podemos saber porque la información no es suficiente, el de las vacunas como en la cuestión del informe periodístico han contestado, siempre contestan, porque hay una ley nacional de acceso a la información que exige a los ministerios y a los funcionarios que en determinado plazo deben contestar, ese tipo de ley no está vigente en Formosa, no hay una ley de acceso a la información pública a nivel provincial por lo tanto muchas veces lo que hace a la transparencia no se sabe en qué se utiliza”.

“Es obligación del gobierno provincial ser trasparentes, acá en Formosa no hay una página web donde se puede saber cuáles son las contrataciones, quiénes son los proveedores del Estado, en qué se utilizan los recursos con fondos nacionales o los propios, lastimosamente este gobierno de Insfrán no está apegado a lo que tiene que ver con la transparencia, a eso apunta mi pedido de informe a nivel nacional y el contexto amerita teniendo en cuenta que más allá de entender la difícil situación de todos los argentinos, no es una excusa para no dar respuesta o no saber cómo se usan los recursos públicos en áreas tan sensibles como el aspecto sanitario. Vamos a insistir porque esto recién arranca, también vamos a insistir con la zona de frontera, en su momento he presentado un proyecto para que desde nación se garantice o se refuerce todo lo que tiene que ver con el área de frontera”, finalizó Arce.

