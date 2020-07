Arce lamentó que ante propuestas para reactivar rubros, el gobierno “no dé respuestas ni alternativas”

Compartir

Linkedin Print

El diputado nacional Mario Arce, en diálogo con “Expres en Radio” se refirió a la Ley de Emergencia para el sector gastronómico, hotelero y de turismo que buscan que se trate con el fin de llevarle alivio al sector que atraviesa su peor momento. Puntualmente habló de la situación de Formosa donde el sector es el más golpeado con cierre de bares y restaurantes, con hoteles que no pueden trabajar y un turismo que sigue en pausa. En ese sentido, lamentó la falta de respuestas de las autoridades formoseñas a las incontables presentaciones que realizaron para reactivar el sector y aseguró que, ante este escenario, el gobierno “debe dar alternativas, no cerrarle las puertas”.

Comenzó hablando de la videoconferencia de la que participó junto con el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo. “Mantuvimos una charla muy amena, fue muy claro en sus dichos y expresiones compartiendo con refrentes, dirigentes, amigos formoseños donde hemos hablado de algunos temas, quedaron pendientes muchos a seguir conversando, fue una charla muy rica, Alfredo es uno de los dirigentes más importantes a nivel nacional y dentro de nuestro partido también, estuvimos señalando algunos aspectos que hacen a la difícil situación económica, sanitaria e institucional de Argentina, él expresó su posición marcando algunas cuestiones que ve con preocupación, aspectos que vivimos en Formosa y que tienen que ver con las libertades, situaciones de abuso en los límites del poder, es un punto a destacar de lo que él señalaba y la preocupación en cuanto a lo que se viene después de esta situación de pandemia, es incierto cuándo la vamos a superar, pero también lo que nos espera en el aspecto económico. Él también marcaba que el radicalismo está preparado, trabajando a través de sus referentes en cada provincia y a nivel nacional. Destacó la importancia que tiene el radicalismo para fortalecer un espacio opositor y mejorar la performance electoral y darle una alternativa a la gente que de alguna u otra manera también se ve perjudicada, preocupada por lo que va a pasar en el país a futuro”, expresó.

De la misma forma se refirió a la investigación que avanza en la causa de escuchas ilegales durante el macrismo. “Hay presentaciones judiciales, hay fiscales y jueces que están investigando la causa, es fundamental que al vivir en un sistema republicano el poder jurídico cumpla con su función que es tratar de esclarecer la verdad de los hechos, como primer punto es eso sea del gobierno que sea, la justicia debe estar a la altura de las circunstancias e investigar, así como lo investiga Macri la debe seguir investigando a Cristina y a un montón de gente que durante el kirchnerismo fue sospechada o cuestionada por hechos de corrupción, de fraude a la administración pública, esa es la justicia que uno anhela”, manifestó.

“En la causa de las escuchas ilegales hay que tratar de profundizar la investigación con los elementos de prueba que existen, pero no dejarse llevar muchas veces con algunas manifestaciones que son tendenciosas y que no ayudan a esclarecer la verdad de los hechos, uno lo que quiere es que puedan buscar a los responsables de manera objetiva como corresponde, eso es lo que nos va a dar un espíritu de legalidad y seguridad jurídica”, destacó Arce.

Respecto a si con esto existe una especie de “revanchismo”, el funcionario aseguró que “la gente sabe de ese tipo de actitudes, en el año 2015 Cambiemos llegó al gobierno porque la gente estaba cansada de este tipo de actitudes tratando de malinformar, de mentir, de los hechos de corrupción, esas cosas cansaron a la gente. Este gobierno nacional y lo que representa en la provincia también, está cometiendo los mismos errores por los que alguna vez la gente dijo basta, sería bueno que cambien de rumbo, creo que la gente ya no acepta ese tipo de aspectos en cuanto a revanchismo, pelea, hoy hay una preocupación, un adicional a lo mejor a lo que era el 2015 y tiene que ver con la situación de pandemia, la difícil situación económica y social que vivimos todos, no hay margen para tratar de buscar una ventaja como en ese momento, yo confío mucho en la gente, en los límites, en el reclamo social que es legítimo y en nuestra provincia lo vemos en muchos aspectos con reclamos de los comerciantes, de gente que está con actividad de jardines maternales, gimnasios, esos son los problemas que la política debe tratar de resolver, hay que ser responsables, pro eso trato de poner en segundo plano las actitudes de revanchismo, trato de poner el eje siempre en lo que le importa a la gente”.

Regulación del Teletrabajo

Seguidamente habló de este proyecto que fue aprobado en la Cámara de Diputados y se giró al Senado para que se convierta en ley. “Hay varias iniciativas, estamos en una situación particular y se aprobó un protocolo que se trabaja en función a un sistema mixto más allá del reglamento de la Cámara de Diputados, en este sistema van algunos diputados de manera presencial y otros lo hacen de manera virtual, eso ya venció y ahora se está discutiendo para tratar de prorrogar ese protocolo y en ese tiempo de pandemia se han tratado varias iniciativas como la educación a distancia, de una modificación que permite que pueda haber una conexión o dar una continuidad en cuanto a la enseñanza maestro-alumno, una modificación de la ley de educación y leyes importantes como la Ley de Economía del Conocimiento que es fundamental, es una de las actividades que más riqueza y generación de trabajo puede producir, es la actividad del futuro porque a través de invenciones, del software y demás permite no solo generar fuentes de trabajo sino que facilitar un montón de cosas a la sociedad para poder vivir mejor, la receta digital, el teletrabajo, hay un invento de un software que permite a las personas que tienen discapacidad auditiva, poder comunicarse de mejor manera a través de eso, fue un invento argentino el que pudo lograr eso, la economía del conocimiento es una actividad que se viene y es bueno que como formoseños que muchas veces decimos que nuestra provincia no genera recursos propios, esta puede ser la oportunidad para todos y lo del teletrabajo tuve una intervención y hemos trabajado con sindicatos, empresarios, pymes para tratar de que se avance con esta iniciativa que tiene que ver con lo que implica el teletrabajo donde uno puede ejercer su actividad laboral por fuera del espacio, de su espacio de trabajo tradicional, lo que es lo presencial entonces implica la regulación de algunas normativas que hacen a derechos nuevos, por ejemplo la desconexión laboral, la posibilidad de que una persona por fuera de la jornada laboral no sea molestada, es un derecho del trabajador, también la modalidad que pueda elegir, si quiere que sea presencial o a distancia, lo que es la reversibilidad, es decir, si eligió a distancia por ejemplo que pueda volver a lo presencial y otros aspectos que hacen a tratar de garantizar los derechos laborales de los trabajadores. Ampliar los derechos laborales y entender esto como una modalidad distinta a la presencial, no como una actividad”.

“En estos tiempos se aceleró esta modalidad de trabajo así como vemos en la ciudad el delivery, algunas actividades que tienen mucho más movimiento que antes, la modalidad del teletrabajo también es algo que viene para quedarse y que se va a amoldar a los tiempos que vienen, no sabemos cuándo se va a terminar esto y las decisiones que se tomen desde el gobierno nacional así como el provincial sean de las mejores, lo que tiene que hacer el gobierno nacional y provincial es reconocer los errores que son varios, hay puntos a mejorar y eso no significa que uno esté cuestionando todas las cosas que ellos están haciendo o dejando de hacer, escuchar e interpretar, reconocer los errores hace bien para el bienestar de toda la gente”, expuso.

Emergencia económica

para el sector hotelero,

gastronómico y de turismo

“La Cámara de Diputados va a tratar lo que es moratoria en lo previsional, en la cuestión aduanera y en otros aspectos, son uno de los temas que se van a discutir, lo de la emergencia gastronómica es muy importante, todavía no me han hecho llegar, pero me interesa porque de manera urgente debemos trabajar más en este tema. En Formosa no se habilita el sector, pero tampoco se les da respuestas y esa situación de incertidumbre de las actividades es lamentable, hay una falta de respuestas concretas por parte de la provincia, hay que trabajar y llamar a todos los sectores para ver cómo de manera progresiva se puede ir activando, yo entiendo que este tipo de actividades más allá de los incentivos fiscales, de algunas extensiones que pueden tener este tipo de actividades, en Formosa se puede dar un margen para que puedan realizar su actividad tanto de gimnasios, a los gastronómicos, se debe trabajar respetando de manera rigurosa los protocolos, ahí hay que hacer hincapié, ver tratando de ir siempre con la voluntad de facilitar y que estas actividades puedan desarrollar en la medida de lo posible su explotación comercial”.

Para finalizar opinó que no habilitan estos rubros, “creo que por la falta de sentido común de los funcionarios del gobierno de Insfrán en no trabajar en facilitar estas actividades para que puedan desarrollar su actividad, los funcionarios públicos de Insfrán no pueden callarse ante ciertos requerimientos, les han presentado protocolos, iniciativas para ver cómo desenvolver su actividad y muchos de ellos no tienen respuestas, se deben buscar alternativas, si hay una propuesta por parte de algunas actividades ya sea de gimnasios o del sector gastronómico, ante esas propuestas lo que deben hacer es dar alternativas pero no cerrarles la puerta o no dar respuestas, eso es lo que genera y eso está haciendo mal la administración de Insfrán, si hay voluntad política no digo que vamos a estar al 100% con una situación normal en la actividad comercial, pero sin lugar a dudas va a mejorar y esas actividades pueden tener un aliciente, estar un poco mejor y es lo que hoy están pidiendo”.