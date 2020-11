Arce: “Mientras el Gobierno Nacional flexibiliza, Formosa continúa con medidas restrictivas”

Compartir

El diputado nacional de la UCR- Juntos por el Cambio, Mario Arce se refirió a la situación sanitaria de la provincia.

Mencionó, que “mientras a nivel nacional se sigue flexibilizando actividades y las condiciones de ingreso y circulación, en Formosa los derechos de los comprovincianos siguen siendo vulnerados por las medidas restrictivas que en forma permanente continúa aplicando la provincia”.

Además destacó la decisión del Presidente de la Nación de descentralizar la política sanitaria, casi de manera absoluta en los gobernadores, que “ha traído grandes inconsistencias y criterios dispares que atentan contra el ciudadano común”.

“Hoy en día, esa irracionalidad lleva a qué los derechos valgan según lo que le conviene a cada autoridad provincial, por más que eso signifique ir contra la Constitución Nacional, como ocurre aquí”, advirtió el legislador.

Para Arce, “en Formosa, aún con el fallo de la Corte, somos testigos de los condicionamientos burocráticos y económicos a los que son sometidos quienes desean ingresar, siendo la excusa perfecta del Estado provincial para seguir controlando a la gente, con la complicidad de los funcionarios del Gobierno Nacional que en Bs As aplauden por libertades, pero cuando vienen a Formosa solo justifican limitaciones y le levantan el egocentrismo de quién dirige la provincia”.

El Diputado nacional dijo que “en este tiempo, lamentablemente muchos formoseños que quieren visitar a sus familias, han desistido de la posibilidad de regresar por las innumerables trabas estatales, la disponibilidad de días y condiciones de aislamiento que deben aceptar obligatoriamente, mientras que en Nación y la mayoría de las provincias avanzan hacia la total normalidad”.

Para culminar señaló que “es necesario un criterio ordenador y no discrecional. Nación debe asumir su responsabilidad y no dejar todo librado a las provincias”.

