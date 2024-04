Arden las tablas de la Copa de la Liga

La Copa de la Liga entró en su recta final y este lunes se confirmó el primer clasificado a los cuartos de final. En el cierre de la fecha 12, Godoy Cruz se impuso 2-1 a Platense en Vicente López y consiguió los tres puntos que le permitieron ratificar su condición de líder en la Zona B y asegurarse el pase a la próxima instancia en la que -por ahora- su rival sería River Plate, que es cuarto en la Zona A.

En tanto que este domingo hubo un resultado que encendió la pelea del grupo en el que manda el Tomba: Newell’s le ganó a Sarmiento en Junín y dejó a Boca Juniors afuera de la zona de clasificación a los cuartos de final. La Lepra alcanzó los 21 puntos y quedó en la tercera posición, por detrás de Godoy Cruz, que suma 26 unidades, y Lanús, que cosecha 23. La última plaza para avanzar a la siguiente instancia pertenece momentáneamente a Defensa y Justicia que tiene 20.

El Xeneize con 19 y Racing con 18 (al igual que Estudiantes) deberán ganar en sus últimos compromisos para intentan escalar en la tabla. Una situación similar a la de Unión de Santa Fe, que se quedó con 17 y aparenta ser el último de los que tiene posibilidades de acceder a la siguiente ronda, cuando quedan 2 fechas para conocer la definición.

Cabe recordar que Estudiantes y Boca Juniors adeudan 63 minutos del partido suspendió por la convulsión que sufrió el futbolista del Pincha, Javier Altamirano, quien fue dado de alta y la semana pasada visitó a sus compañeros.

En la Zona A, River Plate cayó ante Huracán 1-0 en Parque Patricios y ahora deberá batallar en las últimas dos jornadas para buscar su pasaje a la Fase Final que tendrá a cuatro equipos de cada grupo. Actualmente, Argentinos Juniors (24), Talleres (22) Barracas Central (22) y River Plate (21) estarían avanzando, dado que Vélez (21) quedó quinto por diferencia de gol y el empate de Independiente con Atlético Tucumán en Avellaneda dejó al conjunto de Carlos Tevez en la sexta posición con 19.

Antes de este duelo clave en el Estadio Tomás Adolfo Ducó, la actividad del día en esta 12ª fecha había tenido la celebración de Defensa y Justicia como local ante Estudiantes de La Plata que le permitió sumarse al lote de los que actualmente estarían clasificando en la Zona B.

El arranque de la jornada había tenido tres resultados importantes en las peleas de ambas zonas. Lanús empató 2-2 con Unión. Del otro lado, Barracas Central sorprendió a todos con su triunfo 2-1 de visitante ante Rosario Central y Argentinos Juniors se trepó a lo más alto del grupo con una enorme victoria en Córdoba ante Instituto por 2-1.

La máxima tensión se dará en la próxima fecha con cruces decisivos que marcarán el destino de los aspirantes al título. Entre los duelos más destacados de la jornada 13 Vélez recibirá a Argentinos Juniors en Villa Luro, el Rojo deberá ganar en cancha de Banfield, Talleres recibirá a Independiente Rivadavia, el Guapo intentará dar otro golpe contra Instituto de Córdoba y River buscará la recuperación contra Rosario Central.

En la Zona B, Newell’s y Boca afrontarán “una final” en Rosario, Estudiantes se medirá con Central Córdoba en La Plata, Defensa y Justicia visitará a San Lorenzo con la esperanza de jugar contra un once alternativo por los compromisos del Ciclón en la Copa Libertadores, Unión tendrá la última chance contra Belgrano y Racing recibirá a Lanús con la obligación de ganar para seguir en la pelea.

Hay que recordar que los cuatro primeros de cada zona avanzarán a los cuartos de final de la Copa de la Liga. Así serían los cruces si la fase inicial terminara con esas posiciones:

ARGENTINOS VS. DEFENSA Y JUSTICIA

TALLERES VS. NEWELL’S

GODOY CRUZ VS. RIVER PLATE

LANÚS VS. BARRACAS CENTRAL

FECHA 13

VIERNES 5-4

19.00: Vélez-Argentinos Juniors (Zona A)

21.00: Banfield-Independiente (Zona A)

SÁBADO 6-4

17.00: Newell’s-Boca Juniors (Zona B)

19.15: Estudiantes-Central Córdoba de Santiago del Estero (Zona B)

19.15: San Lorenzo-Defensa y Justicia (Zona B)

21.30: Unión-Belgrano (Zona B)

21.30: Talleres de Córdoba-Independiente Rivadavia de Mendoza (Zona A)

DOMINGO 7-4

16.00: Atlético Tucumán-Gimnasia de La Plata (Zona A)

16.00: Barracas Central-Instituto (Zona A)

18.30: Racing-Lanús (Zona B)

21.00: River Plate-Rosario Central (Zona A)

LUNES 8-4

15.30: Deportivo Riestra-Huracán (Zona A)

20.00: Godoy Cruz-Sarmiento (Zona B)

20.00: Platense-Tigre (Zona B)

FECHA 14 (aún no tiene cronograma confirmado)

Fin de semana

del domingo 14-4

Zona A:

Argentinos Juniors-Barracas Central

Gimnasia de La Plata-Banfield

Huracán-Atlético Tucumán

Independiente-Talleres

Independiente Rivadavia-Vélez

Instituto-River Plate

Rosario Central-Riestra

Zona B:

Belgrano-Racing Club

Boca Juniors-Godoy Cruz

Central Córdoba-San Lorenzo

Defensa y Justicia-Newell’s

Lanús-Estudiantes

Sarmiento-Platense

Tigre-Unión