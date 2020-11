Arena: pese a que tuvo una importante suba, se normaliza la venta en Formosa

Compartir

Luego de un conflicto en el sector arenero a nivel nacional, en reclamo de suba salarial y que duró más de dos semanas, empezó a normalizarse la venta del producto en Formosa, aunque con subas por demás elevadas ya que pasó de costar $650 a $1000.

En Formosa al problema del paro que se realizó, se le suma la bajante del río que complica quitar la arena y abastecer a todos los clientes está llevando su tiempo.

En ese marco, un camionero independiente que se encontraba aguardando para cargar el producto en el sector de areneras de Lote 4, en diálogo con el Grupo de Medios TVO señaló cómo impactará la suba.

“Vine a hacer fila a las 4 de la mañana, soy de capital, me falta una hora y media más o menos para cargar, se demora bastante, hay poco acopio, no queda otra que esperar con mucha paciencia”, explicó el trabajador.

“Con la escasez que hay es un viaje por día, incluso un viaje por semana, no hay otra cosa, hay problemas por la bajante del río y por el tiempo que no se trabajó no hay acopio, la demanda creció muchísimo y el precio también, es por la escasez que hay sobre todo. El metro está a mil pesos”, dijo.

“Los que estamos acá somos fleteros independientes y de corralones, antes estaba a 650 pesos el metro y ahora con el arreglo que hubo llegó a mil pesos. El bolsón está a mil pesos también, ahora estará un poco más, pero eso sale retirar de acá, ese bolsón tiene mil kilos”, señaló.

