Argañaraz destacó la paridad de género comoun hito en la nueva Constitución Provincial

La concejal justicialista María “Petu” Argañaraz celebró la incorporación de la paridad de género en las candidaturas a cargos legislativos provinciales, municipales y de comisiones de fomento dentro de la nueva Constitución de Formosa, medida que también regirá para la conformación de los órganos internos de los partidos políticos.

Según destacó, esta modificación garantiza la igualdad de oportunidades y representación en el ámbito político, constituyendo “un gran paso institucional” para la provincia. “Es todo un logro poder plasmar esto para el momento actual y para las futuras generaciones, en honor a todas las mujeres que nos antecedieron y lucharon tanto para reivindicar estos derechos”, señaló.

En este sentido, Argañaraz evocó el voto femenino impulsado por Eva Perón, que otorgó a las mujeres la posibilidad de participar con voz y voto en la vida política del país. “Hoy, en Formosa, vivimos una verdadera continuidad de esa lucha, garantizando la participación política y la equidad de género en los cargos electivos”, afirmó.

Remarcó que la reforma constitucional ratifica e impulsa nuevos derechos para el pueblo formoseño, en contraposición a las políticas del Gobierno nacional de Javier Milei, al que acusó de “dedicarse a cercenar derechos”.

Participación real

Asimismo, resaltó que el Modelo Formoseño, conducido por el gobernador Gildo Insfrán, promueve la participación real y efectiva de las mujeres en todos los niveles, reduciendo la histórica brecha de género. “Esto pasa porque existe una decisión política de nuestro Gobernador. Como decía Evita, la mujer se debe a la acción política, y creo que eso hoy lo hacemos realidad en Formosa”, concluyó.