Argentina a un paso de los octavos de final del Mundial de Vóley

Para asegurar su clasificación, el seleccionado nacional necesita que Francia supere a Finlandia en el otro cruce del Grupo C.

La Selección Argentina masculina de vóleibol dio un paso importante para clasificarse a octavos de final del Mundial de Filipinas 2025, tras imponerse a Corea del Sur por 3 a 1 (25-22, 23-25, 25-21 y 25-18) en la segunda fecha del Grupo C. El triunfo se produjo en la madrugada de este martes y mantiene a la Albiceleste en carrera hacia la siguiente fase.

Para asegurar su clasificación, Argentina necesita que Francia supere a Finlandia en el otro cruce del grupo, a disputarse este martes a las 7 (hora argentina). “Sabemos que depende de nosotros y también de los resultados del grupo, pero estamos enfocados en dar lo mejor en cada partido”, señaló el entrenador Marcelo Méndez.

El partido comenzó con dudas para Argentina, que sufrió en los dos primeros sets ante un equipo coreano que complicó con saques precisos y una defensa destacada. La celeste y blanca mostró gestos de frustración, evidenciando que la comodidad en cancha aún no llegaba, como había sucedido en el debut contra Finlandia.

La reacción argentina llegó a partir del tercer set, cuando el bloqueo y el saque empezaron a marcar la diferencia. Entre el tercer y cuarto set, el equipo consiguió 12 puntos por bloqueo y seis por saques efectivos. “El tercer set cambió todo, conseguimos soltarnos y hacer lo que entrenamos durante semanas”, explicó Pablo Kukartsev, máximo anotador del equipo con 21 puntos.

Luciano Vicentin también fue clave con 20 puntos, mientras que el resto del equipo aportó para consolidar la victoria. La seguidilla de servicios en los momentos decisivos abrió una brecha que los coreanos no pudieron remontar, asegurando el triunfo argentino por 3 a 1.

Argentina cerrará la fase de grupos enfrentando a la bicampeona olímpica Francia este jueves a las 7, hora argentina. “Francia es un rival durísimo, pero vamos con la mentalidad de seguir creciendo y pelear cada punto”, agregó Méndez sobre el último compromiso del grupo.