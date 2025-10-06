Argentina aprovechó la guapeza de Dylan Gorosito y le ganó a Italia

El lateral derecho de Boca le dio el triunfo a los dirigidos por Diego Placente, que ganaron el Grupo D, y ahora esperan por conocer a su rival de octavos de final.

Por la fecha 3 del Grupo D del Mundial de Chile Sub 20, la Selección Argentina le ganó 1-0 a su par de Italia por el gol de Dylan Gorosito y se aseguró el primer lugar de la zona para ahora tener que esperar por un próximo rival, ya que este domingo se disputarán los últimos encuentros de la fase de grupos.

Fue una floja presentación de ambos equipos que, prácticamente, no generaron peligro en el área rival. Si bien llegaron, no lo hicieron con claridad y los arqueros tuvieron muy poco trabajo. Pero sí en la primera parte hubo una acción que terminó en gol de la Azzurri, donde anotó Lorenzo Riccio, pero el VAR lo invalidó por una infracción previa de Alessandro Berretta sobre Julio Soler.

En la segunda mitad, a falta de 16 minutos para que se cumpliera el tiempo reglamentario, Gorosito realizó una grandiosa jugada individual y a pura gambeta, con caño incluido, se metió dentro del área para definir al primer palo ante la salida del arquero Alessandro Nunziante.

A partir del triunfo argentino, además de cerrar la fase de grupos con puntaje ideal (los italianos clasificaron en la segunda posición), saben que su próximo rival saldrá del país que resulte mejor tercero entre los grupos B, E o F, donde en la actualidad en dicha posición están Corea del Sur, Francia y Nigeria.

La formación de Argentina

vs. Italia por el Mundial

de Chile Sub 20

Santino Barbi; Santiago Fernández, Valente Pierani, Tobías Ramírez, Julio Soler; Álvaro Montoro, Milton Delgado, Tobías Andrada; Maher Carrizo, Alejo Sarco y Santino Andino. DT: Diego Placente.

La formación de Italia

vs. Argentina por el

Mundial de Chile Sub 20

Alessandro Nunziante; Javinson Idele, Andrea Natali, Christian Corradi, Emanuel Benjamin, Francesco Verde; Alessandro Berretta, Mattia Liberali, Lorenzo Riccio; Ismael Konate y Alvin Okoro. DT: Carmine Nunziata.