Argentina-Bolivia: horario, TV y formaciones por las Eliminatorias sudamericanas rumbo a Qatar 2022

Se juega en el estadio Monumental; el gobierno nacional autorizó un aforo del 30 por ciento y rápidamente se agotaron las 17.000 entradas.

La selección de la Argentina estrena, como local, su título de campeón de América este jueves: desde las 20.30 se enfrenta a Bolivia, por la fecha 10 de las eliminatorias sudamericanas rumbo a la Copa del Mundo de Qatar 2022. El encuentro se disputa en el estadio Monumental, es dirigido por el peruano Kevin Ortega y transmitido por TyC Sports y la TV Pública.

Será un duelo muy especial, no sólo por lo sucedido el domingo último en San Pablo, con la escandalosa suspensión del clásico con Brasil, sino porque será el primer partido con público, ya que el gobierno nacional autorizó un aforo del 30 por ciento y rápidamente se agotaron las 17.000 entradas para este encuentro del público con Lionel Messi y compañía.

Nada parece sencillo para el conjunto de Lionel Scaloni. Es que no pueden enfocarse exclusivamente en el partido, ya que en las últimas horas se encendió una alarma en el seleccionado nacional, ya que el cocinero del plantel dio positivo de coronavirus y todos los integrantes del grupo debieron ser hisopados. Por el momento todos los resultados son negativos.

Sin Martínez, Romero ni Lo Celso, los tres titulares que se volvieron a Inglaterra, Lionel Scaloni reacomodó las fichas para este duelo con Bolivia. Todo parece claro para el DT argentino, aunque sólo faltaría definir un lugar en la defensa (Marcos Acuña o Nicolás Tagliafico) y otro en la mitad de la cancha. Los futbolistas para ocupar ese lugar son Nicolás González o Alejandro Gómez o Exequiel Palacios.

El entrenador de Bolivia, el venezolano César Farías, planea realizar cinco cambios en el equipo para visitar el próximo jueves a Argentina. Podrían ingresar Adrián Jusino, Jesús Sagredo y José Sagredo en la defensa, Moisés Villarroel en el mediocampo y Rodrigo Ramallo en el ataque. Los que saldrían serían Jairo Quinteros, el camerunés Marc Enoumba, Roberto Fernández, Fernando Saucedo y Ramiro Vaca.

El seleccionado de la Argentina buscará dar un nuevo paso hacia el objetivo máximo que representa el Mundial y para ello deberá ganarle a la Bolivia, que no pasa por su mejor momento: sacó apenas nueve de los últimos 177 puntos como visitante y no gana hace más de 28 años.

Probables formaciones

Argentina: Juan Musso; Gonzalo Montiel, Germán Pezzella, Nicolás Otamendi y Marcos Acuña o Nicolás Tagliafico; Ángel Di María, Rodrigo De Paul, Leandro Paredes y Nicolás González o Alejandro Gómez o Exequiel Palacios; Lionel Messi y Lautaro Martínez. DT: Lionel Scaloni

Bolivia: Carlos Lampe; José Sagredo, Luis Haquin, Adriano Jusino y Jesús Sagredo; Leonel Justiniano, Moisés Villarroel; Erwin Saavedra, Juan Carlos Arce, Rodrigo Ramallo o Ramiro Vaca; Marcelo Martins. DT: César Farías.

Hora: 20.30.

Árbitro: Kevin Ortega (Perú).

Estadio: Monumental.

TV: TyC Sports y TV Pública.

