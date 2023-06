Argentina cayó 3-2 con Japón en un partidazo en el cierre del segundo week

Argentina cayó 3-2 con Japón con parciales de 25-18, 25-22 y 31-33, 22-25 y 15-12. La Selección jugó un partido de altísimo nivel contra el mejor equipo del torneo que sigue invicto.

El partido empezó parejo, palo y palo, hasta el 12-10 en el que Japón comenzó a sacar ventaja hasta ponerse 16-12 arriba con un muy buen pasaje en saque y defensa. Argentina nunca pudo entrar en el juego de un equipo que no mostró fallas en todo el parcial y se lo llevó por 25-18.

En el segundo set Japón sacó ventaja más rápidamente por 8-5, pero Argentina presionando desde el saque y con un buen momento de Bruno Lima se puso 14-13 arriba para volver a meterse en partido. La Selección pudo sacar dos de ventaja pero Japón se recuperó rápidamente para poner el encuentro 18 iguales. El partido volvió a tener la tendencia del primer set y Japón hizo 4 puntos seguidos gracias a un gran saque de Kento Miyaura que también cerró el segundo parcial para Japón por 25-22.

El tercer parcial continuó de la misma manera con un comienzo parejo hasta el 13-11 en el que Argentina sacó dos de diferencia con los ingresos de Pablo Kukartsev y Martín Ramos. Japón lo volvió a igualar y el partido llegó punto a punto a la recta final en la que el conjunto nipón volvió a sacar la diferencia en el 23-21 con un bloqueo. Con un gran esfuerzo Argentina lo igualó en 24 y lo llevó hasta el 31 iguales, donde con los ataques de Luciano Palonsky y con un error japonés, el equipo de Méndez lo cerró por 33-31 para estirar el encuentro al cuarto set.

El cuarto parcial siguió con la misma tendencia, comenzó parejo pero Japón sacó tres de ventaja para ponerse 9-6. El partido siguió con la misma diferencia hasta el 15-12 en el que Argentina pudo igualar en 15 a través de un buen juego colectivo y el partido llego 20 iguales a la recta final del set. Dos buenos saques de Luciano Vicentín pusieron 22-20 a Argentina y dos puntos de Bruno Lima pusieron al equipo set ball 24-21. Un error de Miyaura desde el saque le dio el cuarto set por 25-22 al equipo de Marcelo Méndez que forzó el tie-break ante el mejor equipo del torneo.

En el tie-break Japón sacó ventaja por 5-2 apoyándose en la defensa y en el servicio de Miyaura. Argentina se recuperó y siguió en rotación a un punto hasta el 10-7 en el que Japón volvió a sacar tres de diferencia para encaminar el triunfo, cerrarlo 15-12 y mantenerse invicto en ocho encuentros.

Argentina cerrará la fase regular en la tercera semana de la VNL entre el 4 y el 8 de julio en Anaheim, Estados Unidos, y buscará clasificarse entre los 8 primeros para jugar la fase final en Gdansk, Polonia, entre el 19 y el 23 de julio.

Argentina: Matías Sánchez (-), Bruno Lima (12), Agustín Loser (10), Luciano Palonsky (22), Nicolás Zerba (3), Luciano Vicentin (15) Líbero: Santiago Danani.

Ingresaron: Matías Giraudo (-), Pablo Kukartsev (7), Martín Ramos (8), Jan Martínez (-)

DT: Marcelo Méndez

Japón: Masashiro Sekita (1), Kento Miyaura (28), Ran Takahashi (32), Yuki Ishikawa (17), Taishi Onodera (8), Akihiro Yamauchi (8) Líbero: Tomohiro Yamamoto

Ingresaron: Kentaro Takahashi (1), Shoma Tomita (-), Tatsunori Osuka (-)

DT: Philippe Blain

Última Semana de la VNL

4 de julio – 15 hs Argentina vs Serbia

5 de julio – 15.30 hs Argentina vs Alemania

7 de julio – 2230 hs Argentina vs Estados unidos

8 de julio – 19 hs Argentina vs Irán