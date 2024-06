Argentina clasificó a París 2024 y defenderá el bronce en los JJOO

El equipo de Marcelo Méndez venció a Turquía por la Nations League y se vio beneficiado por la derrota de Cuba ante Eslovenia (3-2). Ya son 128 las plazas para Argentina.

Después de un largo periplo, la selección argentina masculina de vóley se aseguró su participación en los Juegos Olímpicos de París 2024. Después del triunfo frente a Turquía en el weekend de la Volleyball Nations League que se disputa en Eslovenia, y gracias a la victoria de los locales ante Cuba 3-2, el equipo de Marcelo Méndez se aseguró el pasaje para ir a la capital de Francia a defender el bronce que logró en Tokio.

Tras no lograr el boleto en uno de los preolímpicos que se jugaron en el último trimestre del año pasado, el combinado nacional tuvo que jugarse su clasificación por ranking. Más allá que terminó bien posicionada en el 2023, necesitó sumar los puntos necesarios durante la VNL de esta temporada y así lo hizo.

En lo que va del 2024, los dirigidos por Méndez tienen un récord de seis victorias y cinco derrotas. Más allá de esa irregularidad, el escenario con el que finalizó la pasada campaña fue de gran ayuda para conseguir los tickets hacia París. La Albiceleste, que marcha en el 8° puesto de la clasificación mundial, tuvo que batallar contra otras selecciones como las de Italia, Eslovenia (hoy con pasaje seguro), sumado a Cuba, Serbia y los Países Bajos.

Los otros combinados que tienen asegurada su plaza al torneo masculino son: Francia (organizador), Alemania, Brasil, Estados Unidos, Japón, Polonia y Canadá. Además de los cuatro lugares por ranking (Italia y Eslovenia , la plaza restante para conformar los 12 que disputarán los Juegos Olímpicos será para un equipo de África (el mejor posicionado en el escalafón de la FIVB) en el que Egipto tiene todo listo para llevarse el cupo continental.

De esta manera, el equipo que lideran Luciano De Cecco y Facundo Conte buscará volver a ser protagonista de un certamen que tendrá a los mejores. El histórico armador junto con la figura de las últimas décadas del vóley argentino afrontarán lo que seguramente será su última vez en una cita olímpica. Pero no estarán solos.

Jugadores como Agustín Loser, Bruno Lima y el líbero Santiago Danani, que ya fueron parte de la gesta en Tokio para lograr el bronce luego de vencer a Brasil (3-2), y parte de la nueva camada de la mano de Luciano Palonsky o Nicolás Zerba, Argentina puede soñar con ser un rival de peligro para cualquiera en París.

La próxima semana se realizará el sorteo del cuadro del vóley masculino de los Juegos Olímpicos. El formato será el siguiente: tres zonas de cuatro equipos cada uno en el que avanzarán de ronda los primeros dos de cada grupo y los dos mejores terceros. De ahí en más quedarán definidos los ocho mejores que disputarán los cuartos de final y de ahí en más lucharán mano a mano por las medallas.

Con el boleto para la selección masculina de vóley, ya son 128 las plazas seguras que tiene Argentina camino a París 2024. En los últimos días, se confirmó la presencia de los golfistas que disputarán el torneo masculino: Emiliano Grillo y Alejandro Tosti. Por su parte, Sofía Fiora será la representante del judo en los Juegos Olímpicos. La nacida en Argentina, pero que a los 6 años se mudo con su familia a vivir a Italia, ganó el Abierto de Costa de Marfil y logró los puntos necesarios en el ranking para quedarse con la cuota continental (-52 kilos).

Una situación similar se produjo con la cordobesa Romina Biagioli, que tras el cierre de la clasificación mundial del triatlón, logró el pasaje olímpico por segunda vez en su carrera luego de haber competido en Tokio 2020. La hermana de la histórica nadadora sumó 847.64 puntos en el ranking olímpico y terminó en la posición 121, por lo que obtuvo la plaza por el cupo destinado a las “Nuevas Banderas”.

Si hacemos un resumen, el deporte celeste y blanco ya cuenta con participación segura en: fútbol, tiro deportivo, arquería, esgrima, taekwondo, remo, canotaje de velocidad, natación, pentatlón moderno, tenis, equitación, hockey sobre césped, handball, vela, ciclismo, rugby seven, triatlón, tenis, vóley, atletismo, golf, judo y tenis de mesa. Y la cosecha, todavía, puede crecer con más cupos en los próximos días.

Derrota ante Polonia

en sets corridos

La Selección Argentina cayó con Polonia por 3-0 con parciales de 25-19, 25-18 y 25-22 en el tercer partido del último Week de la VNL. Con la clasificación sellada a los Juegos Olímpicos, Marcelo Méndez hizo algunos cambios en la formación inicial para darle descanso a Agustín Loser y a Facundo Conte. En su reemplazo jugaron Martín Ramos y Jan Martínez. Martín Ramos fue el máximo anotador argentino del encuentro con 12 puntos.

Polonia comenzó el partido arriba 6-3, pero Argentina empezó a fluir en el juego y con buenas defensas de Luciano De Cecco y Luciano Palonsky en el contraataque se puso a un punto en el 10-9. Un ace de Wilfredo Leon volvió a alejar al equipo polaco 13-10. Argentina se mantuvo en tirmo de juego pero nuevamente los saques de Leon complicaron la recepción y Polonia estiró su ventaja a 22-16 para cerrarlo por 25-19 con un ataque de Kurek.

El segundo parcial empezó favorable para Polonia que comenzó 4-1 arriba. Argentina se soltó en el juego y mejoró y con el correr del set se puso a un punto en el 12-11 con dos bloqueos seguidos. Enseguida la selección polaca volvió a sacar tres de diferencia y aumentó su ventaja cuando llegó a la recta final por 20-14. Nuevamente con Leon desde el saque el equipo número uno en el ranking cerró el segundo set por 25-18.

En el tercer set Argentina comenzó 2-0 arriba con dos ace de Ezequiel Palacios. Polonia sacó dos de diferencia en el 10-8, pero la Selección se mantuvo en partido y se puso a uno en varios tramos del encuentro. El equipo estuvo suelto y fue punto a punto hasta que en el 16 iguales empató el partido con otro punto de saque de Palacios. La selección polaca llegó arriba 20-18 a la recta final del último parcial, pero Argentina lo igualó en 20 con un ace de Luciano Vicentín. Finalmente Polonia lo cerró por 25-22.

Este sábado Argentina se enfrentará a Bulgaria desde las 8 hs en el último partido de la fase regular de la VNL con transmisión de ESPN.

Argentina: Luciano De Cecco (-), Bruno Lima (3), Jan Martínez (5), Luciano Palonsky (5), Martín Ramos (12), Nicolás Zerba (-) Líbero: Santiago Danani

Ingresaron: Matías Sánchez (-), Pablo Kukartsev (11), Ezequiel Palacios (4), Joaquín Gallego (2), Luciano Vicentín (3)

DT: Marcelo Méndez