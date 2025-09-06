Argentina con la cabeza puesta en Francia, Finlandia y los surcoreanos

El seleccionado dirigido por Marcelo Méndez afronta una nueva Copa del Mundo entre el 12 y el 28 de septiembre; integra el Grupo C con Finlandia, Corea del Sur y Francia.

La selección argentina de vóley masculino afronta este año el Mundial de Filipinas. Bajo la conducción técnica de Marcelo Méndez, intentará llegar lo más lejos posible en el certamen que se disputa entre el viernes 12 y el domingo 28 de septiembre. Integra el Grupo C junto a Finlandia, rival del debut el domingo 14, Corea del Sur y Francia, bicampeón olímpico en ejercicio y uno de los principales favoritos al título.

El seleccionado albiceleste vive un momento de renovación de plantel luego de varios años de buenos resultados, incluyendo el bronce en los Juegos Olímpicos Tokio 2020. En caso de lograr el primer o segundo puesto en la tabla de posiciones de su zona, se clasificará a los octavos de final y se verá las caras con un rival de la zona F, conformada por Italia, Ucrania, Bélgica y Argelia.

Fixture de la selección

argentina en el

Mundial de vóley

Grupo C

Argentina vs. Finlandia – Domingo 14 de septiembre a las 23.30.

Argentina vs. Corea del Sur – Martes 16 de septiembre a las 23.30.

Francia vs. Argentina – Jueves 18 de septiembre a las 7.

*Todos los horarios corresponden a la Argentina

La de este año es la primera edición del Mundial de vóley con su nuevo formato. A partir de ahora, el certamen ecuménico se realiza cada dos años y tiene 32 participantes. El torneo dispone ocho grupos de cuatro selecciones cada uno, en los que los dos mejores avanzan directamente a octavos de final. A partir de esa instancia, habrá partidos a eliminación directa hasta la final.

La selección argentina llegó hasta los cuartos de final en Polonia-Eslovenia 2022. Esta vez afrontará la Copa del Mundo con mayoría de jóvenes que conforman la nueva generación. El líder del plantel es Luciano De Cecco, que retornó al plantel tras su ausencia en la última Nations League. Si bien todavía el entrenador no definió la lista de jugadores para la cita ecuménica, el armador es una fija para liderar al equipo y, con 37 años, disputará su sexto Mundial.

Tanto De Cecco como otros 14 jugadores realizaron una gira previa por Polonia en la que ganaron el torneo de preparación Memorial Wagner. El resto de los citados fueron los armadores Matías Sánchez y Matías Giraudo; los opuestos Pablo Kukartsev y Germán Gómez; los centrales Agustín Loser, Nicolás Zerba, Joaquín Gallego y Gustavo Maciel; los puntas Luciano Palonsky, Luciano Vicentín, Jan Martínez, Manuel Armoa e Ignacio Luengas; y el líbero Santiago Danani.

El historial de la Argentina

en la Copa del Mundo

De las 20 ediciones que tuvo hasta el momento la Copa del Mundo de vóley la Argentina participó en 12 y su mejor actuación fue el tercer puesto en 1982, certamen que se jugó en el país. Fue sexta en dos ocasiones (Brasil 1990 y Argentina 2002) y quedó séptima en Francia 1986, en la previa a los Juegos Olímpicos Seúl 1988, donde logró la medalla de bronce. En Polonia-Eslovenia 2022, la última ocasión, fue octava tras quedar eliminada en cuartos de final.

Brasil 1960: 11° puesto.

Italia 1978: 22°.

Argentina 1982: 3°.

Francia 1986: 7°.

Brasil 1990: 6°.

Grecia 1994: 13°.

Japón 1998: 11°.

Argentina 2002: 6°.

Italia 2010: 9°.

Polonia 2014: 11°.

Italia-Bulgaria 2018: 15°.

Polonia-Eslovenia 2022: 8°.