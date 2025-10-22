Argentina confirmó su equipo para el Final 8 de la Copa Davis 2025

Javier Frana anunció la lista de convocados para enfrentar a Alemania en los cuartos de final que se jugarán del 18 al 23 de noviembre en Bolonia.

Se acerca el Final 8 de la Copa Davis 2025, que se llevará a cabo en Bolonia, Italia, desde el 18 de noviembre hasta el 23. Una de las series de cuartos de final será la que disputarán Argentina y Alemania, y ya hay equipos confirmados.

Javier Frana, capitán de la Selección Argentina de Tenis, anunció la lista de convocados para disputar el duelo que se llevará a cabo en Bolonia del 18 al 23 de noviembre.

La nómina está conformada por Francisco Cerúndolo, Tomás Etcheverry, Francisco Comesaña y los doblistas Horacio Zeballos y Andrés Molteni. El conjunto albiceleste debutará en los cuartos de final frente a Alemania el jueves 20 a las 13.00 (hora Argentina).

El capitán de Los Halcones convocó al mismo equipo que superó a Países Bajos por 3-1 en la segunda ronda de los Qualifiers 2025 disputada en Groningen. En aquella oportunidad, fue el debut oficial del marplatense Francisco Comesaña, quien disputó el cuarto punto.

El conjunto nacional es el único no europeo clasificado al Final 8 y se medirá ante Alemania sobre las canchas rápidas indoor del estadio SuperTennis Arena. El formato de la competencia es de eliminación directa y cada serie se define al mejor de tres puntos: dos partidos de singles (las raquetas número 1 vs. 1 y las raquetas 2 vs. 2) y uno de dobles.

En caso de avanzar a semifinales, se enfrentarán el sábado 22 al ganador del cruce entre España y República Checa. Tras ganar las dos series de los Qualifiers 2025 de visitante ante Noruega, en Oslo, y Países Bajos, en Groningen, Argentina tendrá la difícil misión de superar a Alemania, que confirmó a Alexander Zverev.