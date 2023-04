Argentina debutará en el Sudamericano Sub 17 ante Venezuela

Tras el empate entre Colombia y Uruguay y la igualdad 2 a 2 de Ecuador contra Brasil, la pelota comenzará a rodar en el Grupo B del Sudamericano Sub 17 clasificatorio al Mundial de Perú, donde uno de los principales aspirantes es la selección argentina, actual defensora del título. El combinado albiceleste iniciará su camino, desde las 21 en el estadio George Capwell de Guayaquil, Ecuador, enfrentando a su par de Venezuela. Televisará TyC Sports.

Hace cuatro años, en la edición 2019, los dirigidos por aquel entonces por Pablo Aimar dejaron afuera del hexagonal final a Brasil en la última fecha de la fase de grupos y se quedó con el campeonato tras terminar en el primer lugar de la zona final con 10 puntos. Cuatro años más tarde, ya que la edición 2021 no se jugó con motivo de la pandemia de coronavirus, Diego Placente buscará retener la corona con Claudio Echeverri como máxima figura. El futbolista de River Plate, apodado El Diablito, es la joya de las Divisiones Inferiores del Millonario y ya entrenó con la selección mayor y despertó los elogios de Ángel Di María.

Los tres primeros de cada zona avanzarán a la Fase Final, donde jugarán una ronda todos contra todos y los cuatro mejores sellarán su boleto al ansiado Mundial.

“Nos preparamos con muchos partidos amistosos, hace un tiempo que venimos entrenando. Estamos ilusionados, ahora falta jugar el torneo. El objetivo nuestro es pasar la primera fase y luego clasificar al Mundial. Es lo que venimos a buscar. Y si se puede, también ser campeón. Es bueno jugar el Mundial”, remarcó Diego Placente en la previa a este compromiso. Argentina, además de Venezuela, chocará en el Grupo B ante Paraguay, Perú y Bolivia.

El ex Argentinos Juniors y River Plate también advirtió lo complejo que será el duelo contra la Vinotinto: “El debut con Venezuela… Jugamos hace poco un amistoso y fue muy difícil, muy físico y se complicó. Ganamos por la mínima, pero fue parejo. No estaban todos los chicos, pero por ser el primer partido será difícil. Ojalá podamos hacerlo de la mejor manera”.

Probables formaciones

Argentina: Lorenzo Luchino; Dylan Gorosito, Ulises Giménez, Juan Manuel Villalba, Axel Cabellos; Gustavo Albarracín, Mariano Gerez ; Claudio Echeverri; Ian Subiabre, Agustín Ruberto y Santiago López. DT: Diego Placente.

Venezuela: Diego Ochoa, Juberth Bermúdez, Yaicar Perdomo, Jesús Martínez, David Useche; José Correa, Miguel Vegas, Juan Campos, Juan Arango Tortolero; Alejandro Cichero y David Enmanuel Martínez. DT: Ricardo Alfredo Valiño.

Estadio: George Capwell (Guayaquil)

Hora: 21 (hora de Argentina)

Televisación: TyC Sports