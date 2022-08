Argentina define su cronograma de amistosos: enfrentará a Honduras y a Jamaica o Perú

Compartir

El equipo nacional ya tiene prácticamente confirmada su agenda pre Mundial de Qatar 2022. Según pudo averiguar Doble Amarilla, la gira será por los Estados Unidos, con sedes en Miami y New York.

Luego de la reciente suspensión del partido ante Brasil por el duelo adeudado de Eliminatorias sudamericanas, la Selección Argentina tiene un cronograma de amistosos casi definidos para prepararse en la previa del Mundial de Qatar 2022. Según pudo averiguar Doble Amarilla, será una gira por Estados Unidos en septiembre con dos amistosos, uno ante Honduras y otro a confirmar ante Jamaica o Perú.

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) ya empieza a darle forma a lo que será el sprint final de la «Scaloneta» antes de su debut oficial en la Copa del Mundo, donde sin dudas el sueño es conquistar Qatar con una Selección que enamora y que, además, presenta un alto nivel de competitividad con rivales de peso.

El acuerdo tripartido entre AFA, FIFA y la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) para no disputar el partido adeudado le permitió a Argentina poder terminar de delinear cómo será su gira. La misma no fue sencilla de organizar por varios factores como las distancias, el comprimido calendario internacional y la disponibilidad de estadios. A pesar del peso específico de la Selección Argentina y su lógica atracción para eventos internacionales, la confirmación de la agenda recién se pudo definir a pocos meses del Mundial de Qatar, luego de un trabajo a contrarreloj que hicieron tanto la AFA como la empresa Torneos.

Según pudo confirmar Doble Amarilla, la gira de la Selección Argentina será en el mes de septiembre en los Estados Unidos. En primer término, se intentó cerrar acuerdos para enfrentar a selecciones africanas -uno de ellas fue Argelia-, pero no se pudo concretar porque el combinado albiceleste debía trasladarse a ese continente, con las complicaciones logísticas que eso implica. En tanto, la elección por EE.UU se dio en base al interés de la comunidad latina por estos partidos y la consecuente facilidad para los traslados.

En cuanto al cronograma, el primer partido de Argentina será frente a la Selección de Honduras el 22 o 23 de septiembre, con sede en Miami, concretamente en el Hard Rock Stadium, confirmaron fuentes oficiales a Doble Amarilla.

El segundo partido todavía no está confirmado, pero las selecciones serían Jamaica o Perú, que tampoco lograron clasificar al Mundial de Qatar 2022. Este segundo duelo será el 27 del mismo mes en el estadio del New York City. En cuanto a este partido, originalmente se pensaron los estadios de MetLife Stadium -ocupado por un evento-, al igual que los de Los Ángeles y San Francisco. También se soñó con la idea de disputarlo en el NRG Stadium de Houston, pero cuestiones vinculadas al resembrado del campo de juego y los tiempos hicieron que la sede sea New York.

Con este panorama de situación, Lionel Scaloni tendrá en septiembre una última prueba importante para definir a los 26 futbolistas que lo acompañarán al sueño mundialista de 2022. En tanto, Estados Unidos tendrá la bendición de volver a ver en cancha a Lionel Messi y toda la delegación campeona de la última Copa América de 2021.

