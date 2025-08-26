Argentina derrotó a Colombia y clasificó a los cuartos de final de la AmeriCup 2025

Fue victoria agónica por 84 a 83, con un doble de Nicolás Brussino a un segundo para el cierre. La figura fue Juan Fernández con 36 puntos y 16 rebotes. El jueves jugará por los cuartos de final.

Por el cierre del Grupo C de la AmeriCup 2025, la Selección Mayor Masculina consiguió un agónico triunfo ante su par de Colombia por 84 a 83. Con este resultado, Argentina se aseguró el segundo puesto de la zona y la clasificación a cuartos de final.

Aunque el partido arrancó con un triple de Almenza, Argentina se asentó en la cancha y construyó un parcial de 16-2, explotando los espacios libres en la pintura y la rapidez en la transición ofensiva. Cada pérdida de balón y fallo defensivo de Colombia también se tradujo en puntos rápidos, mientras que Nicolás Brussino, José Vildoza y Juan Bocca sumaron nuevas alternativas de anotación con sus triples.

En el segundo cuarto, el rival ajustó la presión defensiva y recortó la ventaja a un dígito (35-26). Esta mayor intensidad obligó al conjunto nacional a modificar su circulación de balón y sus ataques, lo que dio lugar a un intercambio más parejo en el juego. La adaptación táctica cafetera incluso le permitió pasar al frente al cierre de la primera mitad (41-40).

A la vuelta de los vestuarios, los de Tomás Díaz tomaron la iniciativa hasta alcanzar su máxima en la tarde nicaragüense (56-51). Ante esa situación, la albiceleste encontró respuestas desde el perímetro con los aciertos sin oposición de Juan Fernández para frenar el impulso ajeno. Con esa precisión, el equipo recuperó la confianza y terminó el cuarto cuatro puntos arriba (62-58).

La igualdad se mantuvo hasta los instantes finales, con Colombia escapándose por tres puntos (83-80) a 45 segundos del cierre. Tras el minuto solicitado por Pablo Prigioni, Nicolás Brussino se encargó de tomar la responsabilidad. Con menos de un segundo en el reloj, corrigió el lanzamiento de Fernández y selló la victoria para la delegación nacional.

La gran figura del encuentro fue Juan Fernández con 36 puntos (15 de 20 en tiros de campo) y 16 rebotes (5 en ataque). Otro de los aspectos más destacados fue el de Gonzalo Corbalán con 20 unidades. Del otro lado, el máximo goleador fue Angola con 22.

Para los cuartos de final, los ocho equipos clasificados se reordenan del 1 al 8 según su posición final en la Fase de Grupos. Argentina deberá esperar a la finalización de la etapa regular para conocer su posición y rival. Los partidos de cuartos de final serán el jueves 28, con transmisión en vivo por TyC Sports, DSports y Courtside 1891.