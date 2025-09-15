Argentina dio vuelta un partidazo y le ganó 3-2 a Finlandia por el debut del Mundial de vóley

Pese a que arrancó 0-2 en sets y desdibujada, la Selección lo pudo ganar con el ingreso clave de Martínez y mejoras varias. Ahora se viene Corea para pensar en los octavos de final.

Si el partido se hubiera jugado por la Liga de las Naciones, quizá habría sido un lógico 3-0 o 3-1, pero el Mundial pesa y no siempre se da la lógica. Sin embargo, haber levantado por primera vez en la historia de la Copa para Argentina un 0-2 y luego terminar ganando, vale y ayuda a crecer. La Selección, es cierto que sin jugar bien, se impuso a Finlandia en un nervioso pero aliviado finalmente debut en Filipinas por 3-2 con parciales de 19-25, 18-25, 25-22, 25-22 y 15-11 en 2h30. Fue el primer tie-break del torneo.

Marcelo Méndez sorprendió con Matías Sánchez en el armado, dejando a Luciano De Cecco en el banco. El resto, la lógica: Pablo Kukartsev de opuesto; el capitán Agustín Loser y Joaquín Gallego de centrales; los puntas, Luciano Palonsky y Luciano Vicentín, más Santiago Danani de líbero.

El equipo comenzó nervioso y 2-5 cometiendo algunos errores, incluso con Loser bloqueado. Hasta que el engranaje comenzó a aceitarse y, con Kukartsev presionando desde el saque, el seleccionado abrochó cuatro tantos al hilo para ponerse 8-7, más acorde con los rankings de ambos equipos: 8° y 18°.

Un bache se generó a partir del saque de Marttila, ayudado por un toque de red de Kukartsev y una pelota afuera de Sánchez, para que los finlandeses lo dejaran 12-11. Tras una floja recepción de Vicentín en un saque flotado, llegó un punto de contra para el 12-14 que generó el primer tiempo de Méndez.

Los finlandeses, mejor en saque, continuaron sumando, como con un bloqueo de Tyynismaa contra Vicentín para el 17-14. Méndez mandó a De Cecco, que así llegaba al récord de ser el único jugador en sumar seis mundiales de voley; también entraban Martínez y Gómez, opuesto debutante.

Los saques no entraban para ninguno de los dos, negocio finlandés, ya que llegaba arriba al cierre, sobre todo con un bloqueo a Loser de Tyynismaa para el 22-18 y el segundo tiempo de Méndez, que pedía mejorar la recepción.

Pero Tyynismaa siguió bloqueando (a Palonsky) y después Jokela sumó desde el ataque. Finalmente, un remate de Suihkonen desde posición 4 le dio a Finlandia el sorpresivo primer set por 25-18. Lo mereció en base a su muy buen bloqueo para sumar tantos (5 a 0 en el rubro) o generar contras.

En el segundo se replicó el arranque y Finlandia se adelantó 6-2, generando ya un cambio (Gómez por Kukartsev) y el primer minuto de Méndez, que pidió confianza y volumen de juego.

Algo de eso comenzó a aparecer, con el saque de Vicentín, que abrochó dos puntos seguidos, además de un par de bloqueos sus compañeros. Ya el equipo había entrado en juego, tocaba más pelotas y luchaba de cerca, 8-10, obligando al pedido de tiempo de Finlandia. El descanso le vino bien al equipo europeo que, con más variantes, volvió a sacar una brecha importante. En tanto, Méndez mandaba a un nuevo suplente a la cancha, buscando respuestas que no aparecían. Obviamente, la primera se la sacaron al recién ingresado, Armoa, que erró en recepción: 14-9 en contra.

La tendencia siguió igual y Méndez pidió otro tiempo. “Falta convicción, trabajemos el punto”, pedía con la calma que lo caracteriza. Pero no encontraba respuesta porque su equipo estaba totalmente desconocido y no podía aferrarse a ninguna herramienta para levantar. Los finlandeses la metían (11-5 en ataque) y, más algún bloqueo, con eso les alcanzaba. Así, el segundo también fue para los de blanco, por 25-18.

En el tercero, Méndez mandó a la cancha a De Cecco, Kukartsev, Palonsky, Martínez, Loser, Gallego y Danani para tratar de levantar un 0-2 por primera vez en mundiales. Y, buena noticia, se arrancó arriba, 3-0, con un punto más bloqueo de Palonsky y otro gorro de Gallego.

Si bien los finlandeses emparejaron con los casi monopólicos ataques de Jokela, su opuesto, Méndez dejó en cancha a Martínez para ganar en defensa y, desde ese rubro, comenzar a basar el juego, la recuperación. Más una mejora en el saque, Argentina mantenía la brecha, 13-10. Costaba, pero había levantado respecto de los sets anteriores.

La segunda buena noticia fue el tanto que amplió la ventaja a 16-12, con una buena defensa de Palonsky, el armado de De Cecco y Kukartsev, que sumaba su punto 8° y quedaba a uno de Palonsky.

Justamente Lulo apareció al final para enhebrar un par de ataques certeros y ser el 7 de espadas donde se apoyó el equipo para cerrar el set. Así, con el 7 encendido y hasta un bloqueo de Martínez, el seleccionado ganó el tercero, 25-22.

El DT mantuvo el mismo equipo que le había rendido, el cual arrancó 3-2. Pero Finlandia empezó a variar el saque y se adelantó 6-2. Méndez no perdió tiempo y pidió minuto: “Señores, trabajemos los puntos”, pidió de nuevo. El Cabezón no quería que sus dirigidos bajaran en confianza ni se fueran del libreto con el que se habían rescatado en el tercero. El problema estaba en el otro lado, con una defensa increíble de los finlandeses (parecían japoneses altos y rubios), que se recuperaron tres veces en el mismo tanto para ganarlo de contra para el 8-2.10-12.