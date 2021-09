Argentina enfrenta hoy a Venezuela por Eliminatorias

Compartir

El camino de la selección argentina en las Eliminatorias Sudamericanas continúa con una triple fecha que será fundamental para encarar la segunda mitad de la competencia con la mayor tranquilidad posible. Lionel Scaloni palpitó en conferencia de prensa lo que será el primer choque de hoy a las 21 horas en Caracas ante Venezuela y, aunque no confirmó el equipo, aseguró que en cancha no se verá a una alineación muy diferente a la que hizo historia en el estadio Maracaná al ganar la Copa América.

Uno de los puntos para tener en cuenta son las suspensiones tanto de Leandro Paredes como de Cristian Romero. Dentro de las posibilidades que manejó el entrenador a lo largo del torneo continental pasado, los reemplazantes naturales son Guido Rodríguez como volante de contención y Germán Pezzella en la zaga central. El arco será custodiado por Emiliano Martínez, uno de los futbolistas de la Premier League que optó por viajar a pesar del bloqueo de la Liga inglesa.

La primera duda corre por el carril derecho ya que la transferencia de Gonzalo Montiel desde River Plate al Sevilla lo llevó a no sumar minutos de juego y mantener el ritmo de competencia. Caso contrario es el de Nahuel Molina Lucero, quien disputó la totalidad de los minutos en los dos partidos del Udinese en las primeras jornadas de la Serie A. Uno de los dos ocuparía la punta. Además, el DT también cuenta con el regreso de Juan Foyth.

Por la banda izquierda, la clásica disputa que vienen teniendo Marcos Acuña y Nicolás Tagliafico se mantendrá por bastante tiempo. Como siempre, dependerá del estilo de juego que el entrenador quiera en lo colectivo, pero de base el Huevo tiene un paso de ventaja por sobre el ex defensor de Independiente.

En la mitad de la cancha el nombre de Rodrigo De Paul es intocable y la segunda incógnita es si Giovani Lo Celso aparece desde el arranque o si Nicolás González le ganará la pulseada al volante del Tottenham. El ex PSG aparece con más chances.

En el frente ofensivo, aparece la nueva sociedad del Paris Saint Germain: Lionel Messi y Ángel Di María. Para cerrar los titulares, la figura de Lautaro Martínez es una fija como centrodelantero y, luego de superar una lesión con el Inter, podrá estar desde el arranque en busca de tres puntos fundamentales para continuar el camino hacia Qatar 2022.

La posible formación

Emiliano Martínez; Nahuel Molina o Gonzalo Montiel, Germán Pezzella, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Rodrigo De Paul, Guido Rodríguez, Giovani Lo Celso o Nicolás González; Lionel Messi, Lautaro Martínez y Ángel Di María.

