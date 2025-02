Argentina fue goleado y necesita un milagro para estar en los cuartos del Mundial indoor

Dura derrota de Los Leones ante Alemania en el Mundial de hockey indoor de Croacia. Los teutones golearon por 7 a 1 y complicaron las chances de cuartos de final para el conjunto sudamericano que deberá esperar a que se den ciertos resultados específicos de los dos grupos restantes que finalizarán la fase de grupos este jueves 6 de febrero.

Argentina arribó al duelo definitorio de la fase de grupos con la necesidad de sumar un resultado positivo para asegurar su lugar en la siguiente ronda. En la previa, había caído en su debut ante Irán y luego se redimió con un gran triunfo ante Malasia.

El primer cuarto fue frenético. El equipo dirigido por Massimo Lanzano quiso imponer condiciones y en la primera jugada encontró el córner corto. Sin embargo, la defensa alemana sostuvo la firmeza que mostró en los primeros encuentros del Mundial para no sufrir. Con el correr de los minutos, los teutones empezaron a dominar y forzaron a Alan Frías a ser una muralla en el arco. Las aproximaciones de los europeos eran incesantes, pero el equipo albiceleste logró mantener el empate y se fueron al segundo parcial 0 a 0.

Todo lo que logró resistir Frías desde el arco se trasladó al segundo parcial. Con intensidad los tres veces campeones salieron a buscar el primer gol y, de tanto buscar, llegó el primer tanto del encuentro. Philip Schmid (16′) aprovechó un error en la salida de Juan Eleicegui y definió sin oposición al primer palo. Casi de inmediato, Ben Hasbach (17′) de revés puso el segundo tanto y el palo le impidió el tercero. En un aluvión, Alemania pasó al frente con merecimiento.

Los dos golpes consecutivos hirieron el orgullo de Los Leones que fueron al todo por el todo en búsqueda del descuento. Con buen juego asociado e ímpetu lo merecieron, pero ante cada ataque se encontraron al arquero germano, Joshua Onyekwue, en un nivel altísimo. Promediando la mitad del tercer cuarto, Nicolas Proske recibió una tarjeta amarilla por juego peligroso y Argentina lo aprovechó. Gastón Rodríguez (26′) con una tremenda arrastrada de córner corto puso el ansiado gol. El dominio albiceleste no cesó, pero, con un equipo de tanta jerarquía enfrente cualquier cosa puede pasar. Alemania fue en búsqueda del tercero y lo logró. Tras errar un penal, volvieron a tener otra oportunidad por la misma vía y Ben Hasbach (29′) sumó su doblete sobre el cierre. Un gol doloroso que marcaría el desenlace del encuentro.

El nerviosismo se apoderó de Los Leones que, tras su mejor parcial, cayeron en la desesperación. Ben Hasbach (32′ y 33′) aprovechó los errores propios de la defensa argentina que perdió orden. Fue el peor momento argentino en el encuentro, en los instantes de definición. Vencido Argentina resistió todo lo que pudo y los teutones ganaron en confianza. Philip Schmid (36′) de córner corto puso el sexto. Y por la misma vía, la figura del encuentro Ben Hasbach (37′) agrandó y decoró la goleada. Juan Eleicegui (39′) logró el gol del honor para descontar. Sin embargo, Nicolas Proske (39′) sobre el cierre le puso cifras definitivas al encuentro.

Argentina formó con: Alan Frías, Juan Eleicegui, Facundo Navarro, Alfredo Sosa, Gastón Rodríguez, Joaquín González. Suplentes: Joaquín Ruiz, Américo Choque, Agustín Ceballos, Nehuén Ayala, Santiago Morón, Maximiliano Valdés. DT: Massimo Lanzano.

Los Leones deberán esperar que en los duelos entre Polonia y Sudáfrica del Grupo A o Australia y Namibia del Grupo C haya un vencedor y que el derrotado termine con una diferencia de gol de menos seis para acceder como uno de los mejores terceros a los cuartos de final.