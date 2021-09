Argentina inició su defensa del título en el mundial de futsal con una actuación aplastante: goleó a EE.UU

Compartir

La expectativa por el debut ya está superada y con creces: Argentina puso primera en su defensa del título mundial de futsal con una actuación apabullante ante un Estados Unidos que no pudo hacer nada ante el poderío ofensivo de la albiceleste. Los de Matías Lucuix vencieron a los norteamericanos por 11-0 con anotaciones de Alan Brandi (4), Maxi Rescia (2), Ángel Claudino (2) Leandro Cuzzolino, Santiago Basile y Cristian Borruto.

El equipo nacional llegó hasta la Copa del Mundo de Futsal de Lituania con el mote de candidato luego de alzar el máximo galardón por primera vez en su historia en la edición que se realizó en Colombia durante el 2016: se impuso en la final sobre Rusia con un ajustado 5-4.

“Siempre los debuts son complicados, difíciles. Hay incertidumbres, miedos, pero pudimos abrir rápido el partido y nos dio confianza para llevar el trayecto. Ya empezamos a pensar en Serbia que seguramente será un rival mucho más duro que el nos encontramos hoy”, consideró el DT de Argentina tras el auspicioso estreno.

Ya sin Diego Giustozzi, el mando quedó en manos del reconocido Lucuix que logró superar con éxito este primer examen del Grupo F que se celebró en Vilna, la capital del país organizador. El nuevo desafío será ahora el próximo viernes 17 de septiembre ante Serbia que cayó ante Irán (2-3) en el debut, pero tuvo una actuación destacada teniendo en cuenta que ese seleccionado fue semifinalista del Mundial 2016.

La siguiente escala se llevará a cabo el lunes 20 de septiembre precisamente contra el máximo campeón de Asia y ganador del bronce en Colombia 2016 en un duelo que cerrará la participación argentina en fase de grupos. La Argentina deberá terminar entre los primeros dos puestos para clasificar directamente a los octavos de final o ser uno de los cuatro mejores terceros.

Si pasa como primero jugará el jueves 23 contra el segundo del grupo E que tiene como favorito a España, ganador de las ediciones 2000 y 2004. En caso de finalizar segundo del grupo F, la albiceleste se cruzará con el escolta del C donde competirá Portugal, último campeón europeo liderado por Ricardinho, seis veces elegido mejor jugador del Mundo.

En el caso de ser tercero, Argentina podría enfrentar al ganador del grupo D, que encabeza el poderoso y pentacampeón Brasil, o al líder del C. Los octavos de final se disputarán entre el 22 y el 24 de septiembre, los cuartos serán el 26 y 27 y las semifinales el 29 y 30. La gran final y el partido por el tercer puesto se jugarán el domingo 3 de octubre.

El plantel repite varios nombres de los que se alzaron el trofeo hace cinco años, como Nicolás Sarmiento, Santiago Basile, Cristian Borruto, Alan Brandi, Leandro Cuzzolino y Damián Stazzone.

Nuestro país tendrá otros representantes en el Mundial ya que María Estefanía Pinto y Darío Santamaría formarán parte del equipo arbitral.

La novedad de la novena edición de la Copa del Mundo organizada por la FIFA será la implementación por primera vez del VAR. Al igual que en el fútbol de once, los dos árbitros de cancha podrán utilizar el sistema de video en cuatro incidencias: situaciones de gol o no gol; penal o no penal; tarjetas rojas directas; y posibles casos de confusión de la identidad del jugador. La diferencia es que cada entrenador dispone de un pedido de VAR por tiempo y uno más en caso de prórroga. Si el pedido resulta favorable, el DT conserva el beneficio de pedir el VAR. Caso contrario, lo pierde.

En su camino a Lituania, la Selección realizó una pretemporada de un mes en España y Países Bajos, con partidos ante Uzbekistán, Japón, España y Holanda, en dos ocasiones; con un récord de cuatro victorias y un empate. Desde la obtención de la Copa del Mundo en Colombia, Argentina enhebró 41 victorias, 11 empates y 8 derrotas en partidos internacionales.

