Argentina jugó un gran partido, venció con autoridad a Polonia y pasó a los octavos

Sabía Lionel Scaloni que la selección argentina necesitaba un partido como este. Uno que le refresque la memoria sobre cómo llegó hasta este punto, a la racha de 36 partidos invictos, a ganar la Copa América. A todo eso se asemejó, de nuevo, la Albiceleste, dando un gran rendimiento para vencer a Polonia por 2-0 y quedarse con el primer puesto del grupo C del Mundial de Qatar.

A pesar de haber generado múltiples chances ante un conjunto europeo que eligió refugiarse en su área, la Argentina no pudo encontrar el gol en el primer tiempo, ni siquiera a partir de un penal de Lionel Messi que salvó Wojciech Szczesny. Pero a diferencia de lo que ocurrió contra Arabia Saudita, el equipo no perdió la cabeza, siguió confiando en sus formas y al minuto de la segunda parte llegó el gol que abrió el marcador, por cortesía de un tiro mordido de Alexis Mac Allister.

Luego, la selección siguió atacando aún con los cambios que introdujo Scaloni, y el segundo tanto llegaría a partir de una conexión “riverplatense”: Enzo Fernández filtró un pase para Julián Álvarez, que sacó un remate muy bien colocado para el 2-0 final.

El triunfo, sumado a la caída de Arabia Saudita por 2-1, significa que el rival en los octavos de final será el segundo del grupo D, Australia. El partido se jugará el sábado, desde las 16.

Messi expresó su

seguridad sobre el resultado:

La Pulga fue el primer jugador en hablar al término del partido, mostrando mucha confianza en el equipo: “Estábamos convencidos que íbamos a ganar el partido. Sabíamos que el rival de octavos podía ser Australia, va a ser un rival duro”.

Dramático final del grupo C:

En el otro partido, parecía que la diferencia entre México y Polonia se iba a dirimir por el récord disciplinario, pero un gol de Salem Al Dawsari terminó con todos los sueños aztecas y aseguró que los europeos jugarán contra Francia en los octavos de final.

¡Final del partido!:

La Argentina consiguió el objetivo, y de gran manera. Venció a Polonia por 2-0 y se aseguró no solo superar la fase de grupos, sino también la punta del grupo C. Espera Australia el sábado, desde las 16.