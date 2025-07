Argentina le ganó 2-1 al Valencia sobre el final y avanzó a la semifinal del Torneo de L’Alcúdia

Tras la victoria por 2 a 0 en el debut ante Chile, Argentina continuó su camino en el histórico Torneo de L’Alcúdia frente al Valencia, un rival que se presentaba con mayores dificultades, al contar con intérpretes con más experiencia, roce internacional y fortaleza física.

Una esporádica acción ofensiva de Tomás Parmo fue lo más destacado de la etapa inicial para los albicelestes, mientras que en la zona defensiva los intérpretes de la última línea insistían con un juego excesivamente arriesgado para intentar generar la creación desde el fondo.

Así, después de tres advertencias que el Equipo Che no logró capitalizar, Alain Gómez le dejó servida la pelota a Gabriel Alin y el delantero no perdonó. El regalo del arquero le permitió definir en soledad para festejar el 1 a 0 antes del descanso.

En el complemento el combinado sudamericano mostró una producción superior y a través de las intervenciones de Uriel Ojeda y Ramiro Tulián mereció llegar a la igualdad; pero el travesaño le ahogó los gritos a los pibes de San Lorenzo y Belgrano.

Además, Thomas De Martis también tuvo otra ocasión para llegar a la red, pero la fortuna atentó contra sus deseos y la pelota se fue ancha. Para los 10 minutos del segundo tiempo, Argentina merecía con claridad emparejar las acciones.

Por lo tanto, cuando Simón Escobar envió un preciso centro al corazón del área valenciana, Ramiro Tulián no perdonó. El joven Pirata improvisó una maniobra magnífica para que su tijera confirme el 1 a 1 para los criollos. Un golazo, propio del estilo que intenta imponer Diego Placente en sus dirigidos.

Sobre el final, Argentina confirmó su muestra de carácter y revirtió la historia. Otra vez, Tulián encaró con velocidad y sacó un remate que complicó a Romero. El rebote del arquero le dejó servido el gol a Ojeda y la promesa de San Lorenzo selló el 2 a 1 para garantizar la clasificación a la semifinal del certamen internacional.

El plantel albiceleste está integrado por juveniles de la categoría 2008, quienes en su mayoría participaron del último Sudamericano Sub 17. Tras dar a conocer la lista, el técnico Diego Placente explicó la decisión. “Por más que el torneo es para jugadores sub 20, decidimos ir con la Sub 17 porque tienen el Mundial en noviembre y jugar con chicos más grande los va ir preparando para cuando les toque enfrentar a equipos físicamente superiores. Queremos fortalecer el grupo, que en el Sudamericano jugó muy bien pero le faltó solidez para llegar a las instancias finales. Enfrentar a chicos más grandes hace que el error se pague más caro, y eso les va a dar un crecimiento importante”.

la selección argentina integra el grupo B junto a Chile, ADH Brasil U-20 y Valencia U-20, mientras que el grupo A está compuesto por Mauritania Sub 20, Arabia Saudita Sub 20, Venezuela Sub 20 y Alboraya, que reemplazó a Uruguay Sub 20. Respecto a la fase de grupos, los primeros dos clasificados en la tabla sacarán su boleto a las semifinales del certamen. Por su parte, los elencos que finalicen 3° y 4° se enfrentarán entre sí para disputar los partidos por el quinto y séptimo puesto, respectivamente. Al mismo tiempo, cada partido constará de dos tiempos de 40 minutos, con un entretiempo de 10. Además, la cancha es de césped sintético.

