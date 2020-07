“Argentina necesita exportar mucho más”, afirmó el canciller Felipe Solá

Compartir

El canciller Felipe Solá afirmó que la Argentina necesita “exportar mucho más” y consideró que la retracción de la balanza comercial durante el año pasado “explica nuestros problemas externos”.

Solá se refirió al informe elaborado por la Cancillería que detectó 242 oportunidades comerciales para las exportaciones de productos argentinos y que fue presentado esta semana a 64 cámaras empresariales nacionales.

“Creemos que las embajadas tienen muchas funciones, pero especialmente en el tema comercial, porque Argentina necesita exportar más, mucho más. Llegamos a exportar 85 mil millones de dólares por año y en 2019 fueron 60 y pico mil millones de dólares”, dijo el canciller.

Al respecto, afirmó que “en esos 20 mil millones de diferencia está la respuesta de buen parte de nuestros problemas externos”, en declaraciones al programa “Doble Comando” en Radio del Plata.

Indicó además que se le pidió a 93 embajadas “que elaboraran un informe con los productos que más se demandan y cuáles puede producir nuestro país. Con toda esa información y con un estudio de mercado global seleccionamos cinco productos para exportar a 62 países, y eso dio 242 oportunidades concretas de negocios para la Argentina”.

“Para poder realizar este relevamiento realizamos muchísimas teleconferencias con todas las cámaras de toda la Argentina que pueden exportar. También con las cámaras que proveen insumos y que están interesadas, como también las de maquinarias de todo tipo. Conseguimos una gran unidad de criterios entre ellos porque además la pandemia hace que se disuelvan algunas diferencias y la gente se ponga un poco más práctica”, afirmó.

Al ser consultado sobre el comercio bilateral con Brasil luego de que el país vecino abrió la importación de trigo sin aranceles, Solá explicó: “Brasil había perforado el arancel externo común, el más alto es el de los productos primarios, que era del 35% y el año pasado lo había puesto en cero, compró 750 mil toneladas de trigo desde EEUU, en un viaje sorpresa, y entró como si fuera trigo del Mercosur, pero el trigo argentino puede soportar eso y buscar otros mercados”.

Señaló que “las dos economías están en un mal momento porque Brasil, a pesar de que no se tomaron las mismas medidas de cuarentena que dispuso (el presidente) Alberto Fernández en Argentina, tiene una caída muy fuerte del PBI”.

“Nosotros -añadió- decimos antes que nada más integración, modernicemos la integración, la complementariedad industrial, porque son las ideas de futuro las que te ponen en movimiento!”.

“Pero Brasil y también Uruguay se ven como una plataforma de inversiones bajando los aranceles, de cadenas globalizadas del mundo, esa es una diferencia porque nosotros vemos que esas cadenas deberían ser del Mercosur. Claro que existe el derecho de pensar distinto el futuro, de discutir el futuro, pero antes debe estar la lealtad de discutirlo entre nosotros” aseguró Sola.

Respecto de la relación con Estados Unidos, Solá expresó: “Pueden gustarnos o no algunas actitudes de EEUU, por ejemplo, proponer un norteamericano para la titularidad del BID (Banco Interamericano de Desarrollo), cuando hay una tradición desde 1959 de que el presidente sea latinoamericano y el vicepresidente ejecutivo sea de EEUU, ya que ellos aportan el 30 % del capital del BID”.

No obstante, aseguró que “al mismo tiempo es una relación que busca estabilidad, porque además Argentina tiene una condición importante para EEUU: le da estabilidad política al cono sur, tenemos estabilidad democrática desde 1983, a pesar de nuestros problemas económicos”.