Argentina no pudo con Italia y se despidió en los cuartos de final de la VNL de vóley

Con la ilusión de continuar haciendo historia, el seleccionado argentino masculino de vóley se presentó en la ciudad polaca de Gdansk para afrontar los cuartos de final de la VNL (Liga de las Naciones de Vóley, por sus siglas en inglés) ante Italia. Tras lograr la épica clasificación a la fase final, el combinado liderado por Marcelo Méndez se encontró contra una de las potencias de Europa. Y en el primer set la Azzurra expuso se jerarquía.

Los errores no forzados, como los saques a la red y los remates a la varilla, fueron acompañados por un bloqueo impactante de los italianos, que se quedaron con el primer parcial con un cómodo 25 a 17.

A pesar de los pedidos del estratega albiceleste, relacionados a la paciencia y a la búsqueda de puntos más largos, en la reanudación del pleito el elenco sudamericano continuó mostrando falencias que le permitieron al último campeón del mundo sellar el set con un contundente 25 a 13. Y con el 2 a 0 todo parecía indicar una rápida victoria para que Italia comenzara a pensar en Estados Unidos.

“Ya no tenemos nada por perder, arriesguemos un poco más. Seamos más agresivos. Estamos vergonzosos. No le tenemos que demostrar nada a nadie, hagámoslo por nosotros mismos. Demostrémonos que le podemos dar pelea”, eran las palabras de aliento de Marcelo Méndez durante la tercera manga, que continuaba con una clara ventaja para los europeos. Argentina nunca pudo faltarle el respeto a la Azzurra y la derrota se concretó con un 25 a 14.

Ahora, el combinado europeo se enfrentará próximo el 22 de julio ante Estados Unidos (1° preclasificado), que en primer turno superó a Francia (8°) en 5 sets. Por el otro lado del cuadro chocarán mañana Japón (2°)-Eslovenia (7°) y Polonia (3°)-Brasil (6°).

Más allá de la dolorosa caída, Argentina recordará esta edición de la Nations League para siempre porque por primera vez logró insertarse en los cuartos de final. Italia fue implacable ante el equipo albiceleste: de principio a fin no otorgó concesiones y en cada set hizo valer su juego, mientras que el equipo de Marcelo Méndez, con cierto grado de impotencia, no encontró respuestas.

La historia resultó totalmente diferente a cuando se enfrentaron en la fase regular de la competencia, donde Argentina obtuvo un importante triunfo por 3 a 0 en la ciudad canadiense de Ottawa.

Argentina, que finalizó quinta en la tabla regular para su histórica clasificación, tuvo hoy desempeños magros en ataque y recepción que le costaron caro ante el campeón del mundo. El seleccionado nacional que se erigió en una de las sorpresas del certamen acumuló 9 triunfos y 3 derrotas, en las tres primeras ventanas clasificatorias celebradas en Ottawa, Orleans y Anaheim, respectivamente.

