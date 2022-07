Argentina perdió 1-0 ante Colombia por la Copa América femenina

Compartir

La Albiceleste jugó un buen partido en fase defensiva, pero Linda Caicedo marcó la diferencia en el segundo tiempo. Las dirigidas por Germán Portanova aún pueden clasificarse de manera directa al Mundial: tienen que finalizar terceras.

Linda Caicedo convirtió el único tanto del encuentro en la segunda parte, pero no opacó el gran certamen que realizó la Albiceleste hasta las semifinales. Es más, todavía puede obtener el pasaje directo al Mundial de Nueva Zelanda y Australia 2023: para ello, debe vencer el viernes al perdedor del cruce entre Brasil y Paraguay en el partido por el tercer puesto.

A pesar de que Colombia contó con el apoyo del público y asumió la iniciativa, la Albiceleste planteó un partido de igual a igual, aún tras sufrir una sensible baja de último momento, luego de que Aldana Cometti diera positivo al test de coronavirus que le hicieron al plantel esta mañana (la reemplazó Sophie Braun). Con un gran despliegue físico y solidaridad, jugando al límite muchas veces, con las jugadoras de corte ofensivo prestando una mano en el retroceso: si hasta la mismísima Estefanía Banini se arremangó y rechazó en el área propia cuando hizo falta.

En ese contexto, mantuvo el orden en el fondo para evitar las transiciones rápidas que podían favorecer a las dueñas de casa y supo cómo lastimar. De hecho, las chances más claras en la primera media hora fueron para la visita. A los 3 minutos, Yamila Rodríguez alargó para Núñez quien, cuando estaba a punto de rematar, le pellizcaron el balón. Y a los 16 la propia Rodríguez ganó por prepotencia y cedió para Banini, cuyo tiro combado fue rechazado por la arquera Catalina Pérez.

Hasta que Colombia se impuso territorialmente y hostigó a su rival. Y las llegadas comenzaron a aparecer. A los 32, Caicedo quedó mano a mano y Correa ganó el duelo con los pies. Y a los 36, Ramírez edificó una gran jugada individual y definió con clase, pero el esférico rebotó en el travesaño.

El último tramo de la etapa inicial se cargó de adrenalina. Arreciaron los roces y las faltas, que le dieron pie a los tumultos. Los dos elencos dispusieron de sendos tiros libres en la puerta del área, pero no los aprovecharon.

El dominio colombiano se profundizó en el complemento. Sin ser un aluvión en cuanto a riesgo, de hecho, Argentina se mostró sólida cerca de Correa. De contra, tras el primer asedio, Bonsegundo sacó un remate lejano que complicó la atajada de la guardameta Pérez y en un par de réplicas la Albiceleste amagó con resurgir.

Sin embargo, a los 17′ del segundo tiempo, tras un centro desde la derecha, Barroso no logró rechazar, la pelota le quedó a Linda Caicedo, quien superó a Chávez y pateó cruzado con pericia para firmar el 1-0.

Acto seguido, Argentina recibió un segundo golpe: fue expulsada Chávez por doble amarilla. Ya con un hombre más, Santos, Ramírez y Caicedo hallaron los espacios para jugar en un trance de inestabilidad del combinado nacional, que tiró el resto con los cambios, sobre todo con los ingresos de Delgado y Jaimes.

La Selección tuvo su chance en una pelota quieta: un mal rechazo de la arquera dejó vivo el balón, pero las defensoras locales lo sacaron en la línea. Festejó Colombia, que llegó a la final y sacó pasaje para el Mundial y los Juegos Olímpicos de París 2024.

El equipo de Germán Portanova ya se aseguró un lugar en el repechaje intercontinental por el Mundial 2023, aunque de terminar tercero evitaría la angustia del mano a mano para conseguir plaza de cara a Nueva Zelanda-Australia 2023. Además, ya tiene garantizada su participación en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023 (Chile está clasificado por ser sede).

Formación de argentina: Correa; Barroso, Stabile, Braun, Núñez; Falfán, Yamila Rodríguez, Florencia Bonsegundo; Chávez, Mariana Larroquette y Estefanía Banini.

Formación de Colombia: Catalina Pérez; Jorelyn Carabalí, Daniela Arias, Mónica Ramos, Manuela Vanegas; Lorena Bedoya, Daniela Montoya, Leicy Santos y Linda Caicedo; Catalina Usme y Mayra Ramírez.

