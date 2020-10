“Argentina puede soñar con un podio olímpico en lucha”

Compartir

El entrenador cubano a cargo de los seleccionados argentinos desde 2007 no oculta su ilusión de cara a Tokio, aunque reconoce que la pandemia deja en desventaja a la Argentina.

“Si yo con 72 años estoy aburrido, me imagino que los luchadores estaban como leones enjaulados antes de regresar a los entrenamientos”, así arrancó la charla con www.deportes.gov.ar el histórico entrenador cubano Erik León, a cargo de los seleccionados argentinos de lucha desde 2007. Por su edad de riesgo todavía no puede dar indicaciones personalmente a los luchadores que se preparan para el próximo Juego Olímpico, en el que Argentina ya tiene un clasificado, el cordobés Agustín Destribats; y otros cuatro con chances de clasificar.

“Hoy Agustín (Destribats, categoría 65 kilos) es de los más destacados y se entrena en Córdoba bajo nuestra supervisión. En Buenos Aires trabajamos con Luz Vázquez (65 Kg.), Patricia Bermúdez (50 Kg.) e Iván Llano (74 kg.), los tres con grandes posibilidades de lograr la clasificación en mayo, al igual que Ricardo Báez (86 Kg.) que por suerte está en Misiones donde ya pudo empezar a luchar. Hasta ahora es el único que volvió a luchar, gracias a que los contagios allá no son masivos ni hubo rebrotes importantes. A diferencia de otras disciplinas, la lucha como los otros deportes de contacto, necesita de otro para competir, nosotros estamos suplantando esa falta en el colchón con ejercicios de imitación con muñecos o pelotas, pero no es lo mismo. Por eso nos está resultando tan difícil este momento”, explicó León, forjador de grandes campeones olímpicos y mundiales en Cuba.

“En Argentina se puede soñar con un podio olímpico, aunque sé que ahora estamos en desventaja porque acá el virus llegó más tarde y cuando potencias como Cuba, Estados Unidos, Rusia, Irán, Japón, China o Turquía ya están entrenando nosotros tenemos que esperar. Pero haremos un trabajo muy fino y confío en la experiencia de estos luchadores argentinos que ya demostraron un tremendo espíritu de superación, consagración y entrega”, opinó con contundencia este entrenador cubano que transpira la camiseta argentina.

La lucha alcanzó en el país importantes logros en los últimos 13 años, con León al frente de los seleccionados. En los Juegos Panamericanos de Guadalajara 2011 se ganaron tres medallas tras 40 años, fueron de bronce y llegaron de la mano de Yuri Mayer, Patricia Bermúdez y Luz Vázquez. Y a nivel olímpico, todavía está vivo el recuerdo de Pato Bermúdez en Río 2016 peleando por una medalla en un combate que perdió por un punto y que de todas maneras le dejó en manos un diploma olímpico por el quinto puesto conseguido.

“En este tiempo hubo un salto abismal, no sólo en el alto rendimiento sino también en el desarrollo. Y hoy estamos trabajando muy bien con los juveniles que de la mano de Maia Salinas ya se entrenan en el CENARD. El año que viene tenemos dos torneos muy importantes, los panamericanos de cadetes y juveniles en los que Argentina será sede”, afirmó León con orgullo.

Y para finalizar dejó su reflexión de este particular momento q vive el mundo del deporte: “En la peor parte de la cuarentena nunca dejamos de mantener contacto con los luchadores, En este momento histórico que vive el mundo nuestro trabajo como entrenadores es fundamental para que el luchador se sienta acompañado en el día a día. Por eso es enorme mi agradecimiento a todo este cuerpo técnico y me gustaría nombrarlos a todos, David Ochoa, Wilson Medina, Gabriel Medile, Javier Broschini, Juan Sánchez, Leonardo Torres, Daniel Rodríguez y Maia Salinas”.