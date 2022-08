«Argentina puede ubicarse entre los principales exportadores de hidrocarburos», afirmó Stanley

Compartir

El embajador de Estados Unidos, Marc Stanley, aseguró que “Vaca Muerta se encuentra dentro de los recursos no convencionales más productivos del mundo y tiene la capacidad de posicionar a Argentina en los próximos 10 años entre los primeros 20 países exportadores de hidrocarburos”.

Al participar en Neuquén del evento Argentina-Texas Summit Energy, Stanley sostuvo que “Vaca Muerta tendrá un impacto profundo en la situación macroeconómica del país” y que “se ve una conciencia cada vez mayor en los niveles más elevados del Gobierno acerca de la necesidad de generar las condiciones necesarias para desarrollar” la formación neuquina. Al respecto, Stanley afirmó que “los facilitadores de políticas necesitan incentivar las inversiones enfocándose en libre acceso de la divisas extranjeras y repatriación de capitales; marco regulatorio y fiscal estable; libre precio de gas y petróleo; mejoras en infraestructura de gasoductos”.

“Vaca Muerta es la segunda reserva no convencional de gas y la cuarta de petróleo del mundo. Aumentar exportaciones ayudaría a la balanza de pagos de Argentina, le brindaría seguridad energética y proporcionaría ayuda al mundo” en momentos donde el abastecimiento de energía cobró vital importancia debido a la guerra entre Rusia y Ucrania, afirmó el funcionario estadounidense.

Por otro lado, Stanley contó que este lunes visitó el área de Vaca Muerta en la que trabajan en forma conjunta las firmas YPF y Chevrón y se mostró “impresionado por la inversión, los recursos y la dedicación de las empresas y de los trabajadores. Me impactó conocer el potencial”.

El embajador de Estados Unidos fue uno de los oradores principales en el evento organizado por la Cámara de Comercio Argentino-Texana y cuyo lema fue “Desbloqueando todo el potencial de Vaca Muerta mediante la asociación bilateral Argentina-Estados Unidos”.

La iniciativa propone discutir acerca de las coincidencias, oportunidades y potencialidades de asociación entre Texas -el primer estado productor de shale oil del mundo- y Neuquén -provincia que atraviesa las primeras etapas de desarrollo y explotación de las cuantiosas reservas de Vaca Muerta.

Entre los oradores confirmados estaban el gobernador de Neuquén, Omar Gutiérrez; la oficial de Energía de la Oficina de Recursos Energéticos del Departamento de Estado de los EE.UU., Karina Veras; el intendente de la ciudad de Neuquén, Mariano Gaidó; y el ministro de Energía y Recursos Naturales provincial, Alejandro Monteiro.

También el CEO de Tecpetrol, Ricardo Markous; el vicepresidente de Gas, Energía y Desarrollo de Negocios de Pan American Energy (PAE), Rodolfo Freyre; y el responsable para las Américas de la consultora S&P Global, Sebastián Borgarello.

En la apertura del evento, el presidente de la Cámara Argentino-Texana sostuvo: «Tenemos la oferta, la demanda y la capacidad técnica y la experiencia para explotar Vaca Muerta en condiciones y estándares competitivos a nivel mundial. Lo que faltan son las inversiones”.

“Dando señales adecuadas las inversiones se ejecutan y los recursos se hacen disponibles. Como ejemplo de eso está el reciente Plan Gas”, resaltó.

