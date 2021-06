Argentina realizó un cambio de último momento en la lista para la Copa América

Compartir

Linkedin Print

Nueve de las diez selecciones que participarán en la Copa América hicieron oficiales el jueves sus listas de 28 convocados para el certamen. La selección argentina decidió tomarse un tiempo prudencial para compartir la nómina en sus redes sociales por un motivo: llevó a cabo un cambio de último momento con el ingreso de Julián Álvarez por Lucas Alario.

Si bien la lista formal la tuvo que presentar durante el mediodía del jueves ante la Conmebol según estipulaba el reglamento, el entrenador Lionel Scaloni ya tenía en mente esta variante en la nómina pero debió esperar por los resultados de los estudios que le practicaron al futbolista del Bayer Leverusen y que confirmaron el tiempo de recuperación de la lesión, para finalmente poder ejecutar esta modificación.

De esta manera, amparado en el reglamento de la Copa América, el entrenador pudo incluir entre los citados para el torneo que se celebrará en Brasil al delantero de 21 años en lugar del lesionado Alario. Cabe destacar que la Araña, que tuvo su debut con la camiseta de la selección argentina mayor en el reciente duelo ante Chile por Eliminatorias, no había sido incluido en la lista preliminar que el DT presentó a Conmebol a fines de abril. Por eso, necesitaba documentar la lesión del goleador que se desempeña en la Bundesliga para poder sumarlo a la nómina final.

“La Asociación del Fútbol Argentino solicitó la sustitución de dicho jugador y la inclusión en su lugar de Julián Álvarez, futbolista no incluido en primera instancia en la lista preliminar. Dicho pedido fue aprobado por la Comisión Médica de la Conmebol conforme a lo establecido en el Reglamento (Art. 28.1) y tras la entrega del Formulario 2 (sustitución de Jugadores lesionados)”, informó la Conmebol sobre lo sucedido.

Un detalle no menor es que Alario conoció oficialmente su problema físico (lesión muscular y de tendón en su muslo derecho) el 30 de abril, tres días después de que se presentara la nómina preliminar para la Copa América ante la Conmebol con 43 citados. El Leverkusen informó por entonces que tendría un proceso de recuperación de entre seis y ocho semanas. En estos días, el Pipa estaría cumpliendo su sexta semana de rehabilitación por lo que los tiempos para volver a jugar eran demasiado apretados.

De esta manera, Julián será parte de la burbuja sanitaria que la Selección implementará en el Predio de Ezeiza, teniendo en cuenta que hará base en Argentina y viajará a Brasil solo en los momentos pautados para los partidos. Álvarez, hasta ahora, sólo cuenta con 28 minutos oficiales con la camiseta de la mayor en el empate de días atrás ante la Roja por Eliminatorias Sudamericanas.

El calendario para Argentina en la Copa América comenzará el próximo lunes 14 de junio: enfrentará a Chile desde las 18 (hora Argentina) en el Estadio Olímpico Nilton Santos de Río de Janeiro por el primer duelo del Grupo A. Luego, jugará ante Uruguay (viernes 18 a las 21), Paraguay (lunes 21 a las 21) y Bolivia (lunes 28 a las 21) para completar todos los compromisos de su zona.

LOS CONVOCADOS

POR LIONEL SCALONI

• Arqueros: Emiliano Martínez (Aston Villa), Franco Armani (River), Juan Musso (Udinese) y Agustín Marchesin (Porto)

• Defensores: Marcos Acuña (Sevilla), Gonzalo Montiel (River), Lisandro Martínez (Ajax), Lucas Martínez Quarta (Fiorentina), Nahuel Molina (Udinese), Cristian Romero (Atalanta), Nicolás Otamendi (Benfica), Germán Pezzella (Fiorentina), Nicolás Tagliafico (Ajax)

• Mediocampistas: Ángel Correa (Atlético Madrid), Rodrigo De Paul (Udinese), Ángel Di María (PSG), Nicolás Domínguez (Bologna), Alejandro Gómez (Sevilla), Giovanni Lo Celso (Tottenham), Guido Rodríguez (Betis), Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen) y Leandro Paredes (PSG)

• Delanteros: Sergio Agüero (Barcelona), Nicolás González (Stuttgart), Lautaro Martínez (Inter), Joaquín Correa (Lazio), Lionel Messi (Barcelona) y Julián Álvarez (River Plate)

Compartir

Linkedin Print