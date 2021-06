Argentina recibe hoy a Chile: éstos son los 11 de Scaloni

Compartir

Tras cuatro partidos disputados, Argentina tiene 10 unidades y se encuentra en el segundo lugar de la tabla de las Eliminatorias que lidera Brasil con 12 puntos. En tanto, Chile se ubica sexto con cuatro unidades.

La quinta fecha de las Eliminatorias en la cual el elenco nacional debía jugar de local frente a Uruguay y la sexta jornada cuando iba a visitar a Brasil, ambas programadas para marzo pasado, fueron suspendidas por la pandemia de coronavirus.

Para respetar el calendario, la Conmebol dispuso decidió que se jueguen la séptima y octava jornada y que las dos fechas postergadas se jugarán una en la ventana de septiembre y otra en la de octubre.

Por ese motivo la selección argentina jugará en septiembre con Venezuela (visitante), Brasil (visitante) y Bolivia (local), mientras que en octubre lo hará ante Paraguay (visitante), Uruguay (local) y Perú (local).

El año se cerrará con la doble fecha en noviembre, cuando la “Albiceleste” se mida en los partidos de vuelta frente a Uruguay (visitante) y Brasil (local).

“El equipo va a formar con Emiliano Martínez; Juan Foyth, Cristian Romero, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Tagliafico; Leandro Paredes, Lucas Ocampos, Rodrigo De Paul, Lionel Messi, Ángel Di María y Lautaro Martínez”, reveló.

Al respecto, comentó: “Hace días que estamos entrenando con Emiliano (Martínez) porque sabíamos que Franco (Armani) podía seguir dando positivo el PCR. Creemos que Emiliano es el arquero que está mejor ahora”.

“Franco y Gonzalo (Montiel) siguen dando positivos en los PCR. No contagian, no tiene riesgo, pero el Gobierno de Santiago del Estero no los deja entrar con PCR positivo”, explicó Scaloni.

