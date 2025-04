Argentina renovó por un año el swap con China por US$ 5.000 millones

Argentina renovó por un año el tramo activado del swap con China por US$ 5.000 millones (35 mil millones de yuanes), según comunicó el Banco Central.

«La activación de este tramo, que se inició en 2023 y debía comenzar a reducirse gradualmente a partir de junio 2025, seguirá manteniéndose a disposición del Banco Central, en su totalidad, hasta mediados de 2026, permitiendo al BCRA reducir los riesgos en su transición hacia un régimen monetario y cambiario consistente y sostenible, en un contexto internacional desafiante para los flujos de capitales externos», explicó la entidad monetaria.

La renovación del acuerdo entre los bancos centrales de ambos países se produce en medio de la guerra comercial entre Estados Unidos y China, cuando el país norteamericano ya dejó trascender su malestar por la relación del gigante asiático con Argentina y cuando se espera para este viernes el visto bueno del nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional.

La novedad de la renovación del swap se conoce horas después de que el ministro de Economía Luis Caputo anunciara en su cuenta de X que el próximo lunes llega a la Argentina el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent.

Mauricio Claver Carone, encargado del Departamento de Estado para América latina de la administración Trump, dijo la semana pasada que Estados Unidos ayudará en la negociación con el FMI para que el país se distancie de China y que querían «que termine la famosa línea de crédito que tiene Argentina con China».

China, luego, salió a defender el acuerdo. El vocero del Ministerio de Relaciones Exteriores de ese país aseguró que «el swap de divisas de China con Argentina contribuye a la estabilidad económica y financiera del país y es bien recibido por el gobierno argentino».

Y agregó: «Hacemos un llamado a Estados Unidos a cambiar su perspectiva y comenzar a pensar en lo que puede hacer para beneficiar el desarrollo de los países de América Latina y el Caribe».

Qué es el swap chino

El swap es un intercambio de monedas entre bancos centrales. El Banco Central argentino registra los yuanes en su activo (representa la mitad de sus reservas) y en su pasivo (no son propios).

En 2009, durante la primera presidencia de Cristina Kirchner, se acordó la conformación de una línea de swap de monedas entre el Banco Popular de China (BPC) y el BCRA por un monto equivalente a US$ 20.000 millones. En 2014 se firmó un segundo acuerdo, que fue renovado en 2017, ya con Mauricio Macri como presidente, y complementado a fines de 2018.

En 2020, durante la gestión de Alberto Fernández (Frente de Todos), se hizo oficial un nuevo convenio que llevó el intercambio a US$ 18.500 millones.

Para poder usar el swap se requiere una “activación” que debe acordarse con el BPC. En junio de 2023, se activó un tramo del swap por 35 mil millones de yuanes, lo que equivalía a US$ 5.000 millones. Esto se hizo para poder usar yuanes en el comercio con China, en momentos en que la escasez de dólares se hacía sentir a pocos meses de las elecciones presidenciales que terminó ganando Milei. Ahora esa activación se renueva.

En el inicio de su gestión Javier Milei tenía un discurso muy duro hacia China, pero con el paso de los meses fue acercando posiciones, a medida que tomaba conciencia de lo crucial que es el país asiático en la economía local. Así, en julio del año pasado se renovó el swap hasta julio de 2026.