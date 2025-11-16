¿Argentina repite el caso de Brasil? Mitos y verdades sobre el avance de la Iglesia Evangélica en la política local

Las últimas elecciones legislativas mostraron un incremento importante de evangélicos involucrados en política en todas las provincias. Muchos de ellos ya forman parte de algunos gobiernos provinciales y otros ingresarán al Congreso el próximo 10 de diciembre, lo que despertó varias incógnitas. ¿Argentina va camino a repetir el modelo de Brasil? ¿Podrán imponer su agenda que, entre varios puntos, se opone a la legalización del aborto? ¿Son votos referenciados con la derecha? De fondo permanecen las sospechas por el financiamiento de este sector, que viene de enfrentar un escándalo judicial por “el milagro de los dólares” que tiene en la mira a una Iglesia en Chaco. En diálogo con Infobae, varios referentes religiosos analizaron el fenómeno nacional, en el que advierten por prejuicios y un sesgo discriminatorio.

La foto de Karina Milei con las palmas levantadas recibiendo la oración de los pastores agrupados en la Alianza Cristiana de las Iglesias Evangélicas (ACIERA), que congrega a más del 80% de las instituciones del país, trajo comparaciones con lo que sucede en Brasil. Allí cobró relevancia en los últimos 10 años Silas Malafaia, el líder evangélico brasileño de estrecho vínculo con Jair Bolsonaro, quien enfrenta controversias por su patrimonio y su participación en la causa que investiga el intento de golpe de Estado en 2022.

Esta semana, además, se conoció que en el nuevo mapa parlamentario argentino el Senado contará con dos pastoras evangélicas y siete en la Cámara de Diputados. Todos referenciados con La Libertad Avanza. El dato coincidió con el arribo de Franklin Graham, cercano a Donald Trump, quien llenó dos estadios Vélez Sarsfield —un total de 70 mil personas— con un fuerte discurso contra el aborto y la homosexualidad. “Dios quiere que uses el sexo, pero debe ser usado dentro de una relación matrimonial entre un hombre y una mujer. No entre dos hombres. No entre dos mujeres”, expresó ante la multitud. También fue recibido en la Casa Rosada por Javier Milei.

Según el estudio nacional sobre creencias religiosas del Conicet de 2019, el 15,3% de la población argentina profesa la fe evangélica, más de siete millones de personas. El mismo estudio refleja que en el NEA y en el NOA “el catolicismo cae en todo el país a expensas de los evangélicos”. En Brasil, según los datos del censo, en la década del 2.000 los creyentes evangélicos tuvieron su mayor crecimiento y en 2021 representaban aproximadamente el 31% de la población.

Gabriela Irrazábal, una de las investigadoras a cargo del estudio del Conicet, resaltó que “las instituciones religiosas son las más convocantes cuando se las compara con partidos políticos, sindicatos o clubes de barrio”. Además, destacó que “entre los evangélicos la asistencia al culto es mucho más frecuente que entre los católicos”. El dato refleja el rol que cumplen las iglesias, en muchos casos, en reemplazo del Estado. De hecho, algunos pastores reconocen que son “utilizados” en tiempos de elecciones.

¿Por qué la comparación

con Brasil?

Aunque los evangélicos argentinos se referencian más con el modelo de Estados Unidos, existe una constante comparación con el fenómeno brasileño, en especial, por la incursión en la política. De hecho, muchos especialistas alertan por la tendencia a una teocracia en Brasil ante la avanzada en las elecciones y su influencia en los candidatos presidenciales. Los líderes religiosos comenzaron a tener un crecimiento exponencial en el Parlamento, muchos referenciados con Malafaia.

En Argentina, la última campaña electoral cristalizó la búsqueda de varios gobernadores, dirigentes y candidatos del apoyo de este sector, con visitas a los templos y hasta conformando alianzas.