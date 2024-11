Argentina se despidió de la Copa Davis: «Estoy muy orgulloso» aseguró Coria

La Selección Argentina de Tenis quedó eliminada del Final 8 tras caer 2-1 ante Italia en Málaga. A pesar del triunfo inicial de Francisco Cerúndolo, los dirigidos por Guillermo Coria no lograron avanzar a semifinales frente a los vigentes campeones.

La Selección Argentina de Tenis quedó eliminada en los cuartos de final del Final 8 de la Copa Davis 2024 tras caer 2-1 ante Italia en Málaga. En un ajustado duelo disputado en el Palacio de Deportes Martín Carpena, el equipo comandado por Guillermo Coria no pudo sostener la ventaja inicial y quedó fuera de las semifinales frente al vigente campeón.

La serie comenzó con una gran actuación de Francisco Cerúndolo, quien venció a Lorenzo Musetti en sets corridos. El argentino se impuso 6-4 y 6-1, mostrando un tenis sólido y contundente. “Creo que hice un partido espectacular. Devolví muy bien, fui paciente y creo que hice uno de mis mejores partidos del año”, comentó a Elonce Cerúndolo tras su victoria. Sobre su temporada, agregó: “Mi arranque de temporada fue muy malo, fue un desastre. Me costaron mucho y después con la gira en polvo cambió mi año”.

Sin embargo, el segundo punto fue para Italia. Sebastián Báez enfrentó al número uno del mundo, Jannik Sinner, en un partido donde la potencia y jerarquía del italiano se impusieron claramente. La definición quedó en manos del dobles, donde Máximo González y Andrés Molteni cayeron ante Matteo Berrettini y Sinner, sellando el 2-1 para el combinado europeo.

El “Mago” Coria, capitán del equipo, expresó a Elonce su orgullo por el rendimiento del equipo y destacó el compromiso de los jugadores. “Estoy muy orgulloso de este equipo. Fran y Seba querían jugar contra Sinner, no fue una decisión fácil, pero uno debe tener en cuenta la parte física. Eso es muy importante y acá no podés regalar nada”.

Con respecto a la selección de los tenistas, el capitán contó: “El rival tenía mucha potencia. Uno debe armar la estrategia teniendo en cuenta sus singles y sus dobles, que son muy buenos, y después el ranking de nuestros jugadores. A raíz de eso creíamos que está era la mejor decisión”.

“La cancha estaba muy rápida, ellos estuvieron mejores en los momentos decisivos y se decidió todo por detalles”, comentó acerca de la caída en dobles de la dupla Molteni-Gonzalez que cayó 6-4 y 7-5. Asimismo, agregó: “Los chicos demostraron un gran nivel, Fran (Cerúndolo) sobre todo. Terminamos el año con lo mejor de todo que es el gran compromiso de nuestros jugadores, nos ganaron bien”.

Acerca de la posibilidad de dejar el puesto de capitán, aseguró: “Es muy relativo. El capitán tiene que trabajar y hacer otras cosas, esto no deja ingresos, aunque tampoco es nuestra intención”. Y también agregó: “No es justo hablar de eso en estos momentos. Nuestro objetivo se cumple seria tras serie, tenemos un gran equipo y acá están todos los que estuvieron comprometidos”

Sobre el formato de la Copa Davis, que será mixto en 2025, Coria afirmó: “Me gusta. Ya estamos clasificados y eso es importantísimo. Tenemos un gran equipo para ilusionarnos año tras año”.