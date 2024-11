Argentina sumó otra baja sensible para las Eliminatorias Sudamericanas

Lionel Scaloni decidió sumar de emergencia al plantel de la selección argentina a Facundo Medina de cara a los duelos contra Paraguay y Perú que cerrarán la acción de las Eliminatorias Sudamericanas en este 2024. Tras las bajas de Nicolás González y Germán Pezzella, el DT llamó al futbolista que se desempeña en el Lens de Francia ya que tampoco podrá contar con el marcador de Manchester United, Lisandro Martínez.

“El futbolista Facundo Medina de Lens sube a la convocatoria en reemplazo de Lisandro Martínez, quien será baja de la nómina”, informó la cuenta oficial de Argentina.

Licha Martínez fue titular en la goleada 3-0 del United ante Leicester este fin de semana y completó los 90 minutos, pero una molestia tras ese juego lo obligará a ausentarse de esta doble fecha de Eliminatorias con la Selección. El futbolista de 26 años viajó al país y se unió a la delegación pero decidieron excluirlo para estos partidos tras la evaluación médica.

Medina, de 25 años, es uno de los nombres habituales en la órbita del cuerpo técnico de la Albiceleste, más allá de que sumó minutos con Argentina por última vez en junio del 2023 durante el triunfo 2-0 sobre Indonesia en un amistoso. Luego figuró en el banco en las victorias sobre Ecuador (2-0) y Bolivia (3-0) del año pasado. El surgido de River Plate, pero que hizo su carrera en el país en Talleres de Córdoba, tuvo pasos por la Sub 20 y disputó los Juegos Olímpicos de Tokio con la Sub 23. En lo que va de la temporada, disputó 10 de los 11 juegos de su equipo en la Ligue 1 de Francia, todos como titular.

En este contexto, el DT tendrá disponibles en defensa a Nahuel Molina, Gonzalo Montiel, Cuti Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico, Leonardo Balerdi, Nehuén Pérez y Medina. El plantel tuvo este lunes su primer entrenamiento pensando en el viaje a Asunción para afrontar el primer duelo de la doble fecha el próximo jueves.

La doble fecha comenzará el jueves 14 de noviembre en Asunción, cuando Argentina visite a Paraguay desde las 20.30. La Albirroja cambió completamente desde la llegada de Gustavo Alfaro y se metió en puestos de clasificación directa al Mundial de 2026. Por su parte, la acción se cerrará el martes 19 en La Bombonera, donde los comandados por Lionel Messi recibirán a Perú a partir de las 21. Al revés de su anterior rival, la Blanquirroja atraviesa un delicado momento y solo sumó seis unidades, un punto más que Chile, que está en el fondo de la tabla.

El seleccionado argentino llega a esta Fecha FIFA como líder de la tabla de las Eliminatorias rumbo a la Copa 2026. Los de Scaloni cuentan con 22 puntos, tres más que el escolta, Colombia, pero además mantiene una diferencia de diez unidades con Bolivia, que hoy está en la séptima ubicación y afrontaría el Repechaje. Hay, por delante, 24 puntos en juego.

En caso de que se dé una combinación de resultados, la Albiceleste podría cerrar 2024 con 16 puntos de ventaja sobre el puesto de Repechaje y 17 del primero que no viajará al Mundial con apenas 18 unidades por repartirse a lo largo del próximo año. Es decir, la Scaloneta quedaría virtualmente clasificada a la Copa del Mundo. Para eso, deberá ganar sus dos compromisos contra Paraguay de visitante y frente a Perú de local. Al mismo tiempo que eventualmente Bolivia (contra Ecuador y vs. Paraguay) y Venezuela (frente a Brasil y ante Chile) tendrían que perder sus compromisos de este año, por marcar la combinación más sencilla que dejaría a la Selección con un pie dentro de la Copa del Mundo.

Los convocados de Scaloni para los partidos ante Paraguay y Perú

Arqueros: Emiliano Martínez, Walter Benítez y Gerónimo Rulli.

Defensores: Facundo Medina, Nahuel Molina, Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Leonardo Balerdi, Nicolás Otamendi, Nehuén Pérez y Nicolás Tagliafico.

Mediocampistas: Enzo Fernández, Leandro Paredes, Exequiel Palacios, Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Giovani Lo Celso, Enzo Barrenechea, Thiago Almada, Facundo Buonanotte y Nicolás Paz.

Delanteros: Lionel Messi, Alejandro Garnacho, Julián Álvarez, Lautaro Martínez y Valentín Castellanos.