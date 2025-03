Argentina tendrá cuatro representantes en la World Boxing Cup

Aldana López, Nahuel Roldán, Daniela Herrera y Tatiana Flores viajarán a Brasil donde participarán de un campamento internacional y luego de un certamen de elite del que serán parte boxeadores de 26 países.

El Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (CeNARD) reunió a distintos boxeadores de todo el país que se entrenan junto a los representantes de la selección nacional que viajarán el 22 de marzo a Brasil, donde participará de la World Boxing Cup Foz do Iguazú 2025 que reunirá a los mejores exponentes de 26 países.

“El viaje consta de dos etapas: la primera es un campamento de preparación, del 22 al 29 de marzo; y la segunda es la competencia a nivel elite del 29 al 6 de abril. Argentina tendrá cuatro representantes, tres mujeres y un varón”, detalló el entrenador Daniel González, integrante del equipo de desarrollo de la Federación Argentina de Box, quien comandará a la delegación junto a Roberto Arrieta, ex campeón sudamericano y actual integrante del staff técnico.

Argentina será parte con la misión de fortalecer su nivel boxístico ante países de primer nivel mundial. En este sentido, Tatiana Flores, tricampeona nacional de los 48 kilos, resaltó que “la idea es ir a buscar la medalla dorada para coronar el gran trabajo que se está haciendo con la selección”.

Por su parte, Nahuel Roldán, de 18 años, oriundo de Chivilcoy y bicampeón nacional en los 85 kilos, se tiene mucha fe: “Estamos muy bien preparados para el torneo y con confianza en que vamos a sacar buenos resultados”. Roldán brilló hace poco imponiéndose en tres combates internacionales frente a boxeadores de Escocia. Y va por más.

Daniela Herrera, medallista dorada en Rosario 2022, será otra de las representantes. “Estoy muy contenta porque venimos trabajando muy fuerte para este torneo en Brasil y vamos a darlo todo”, remarcó la boxeadora de La Matanza que llegó a ser medalla de bronce en el Mundial Juvenil de La Nucía (España) y quiere volver a los primeros planos.

La nómina la completa la más experimentada de los cuatro: Aldana López. “La Avispa” tiene 28 años, es boxeadora profesional y fue medalla dorada continental y bronce en el Mundial de Turquía en 2022 en los 50 kilos. Una buena actuación podría llevarla a una pelea por un título mundial. “Tengo una expectativa alta, me siento muy bien y voy a buscar una medalla dorada porque quiero demostrar que estoy para grandes cosas”, remarcó.