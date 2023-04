Argentina ultíma detalles por la candidatura formal del Mundial Sub-20

La Asociación del Fútbol Argentino y el Gobierno trabajan en conjunto para completar la presentación final con avales. Esa presentación incluirá a las sedes que luego definirán junto a FIFA. Se espera que tras esa presentación, el Bureau del Consejo de FIFA de el visto bueno final. Se descarta que va a ser unánime. La semana próxima viajará una misión desde Zúrich a Buenos Aires para una visita de revisión y se creará el Comité Organizador local, según pudo confirmar Doble Amarilla.

La organización del Mundial Sub 20 para Argentina está próxima a concretarse. Nuestro país ultima detalles para la candidatura formal y espera que FIFA de el visto bueno. El trabajo en conjunto entre AFA y el Gobierno está en la etapa final, se enviará de manera formal la documentación y resta la decisión del Bureau del Consejo. Ya hay una visita de evaluación programada, así como también la creación del Comité Organizador local.

El pasado fin de semana, el Bureau del Consejo de FIFA recibió la noticia de que la única candidatura presentada de manera oficial fue la de Argentina y comenzó el proceso para la elección de la sede, que inicialmente la tenía Indonesia, pero que le fue retirada por cuestiones políticas.

Más allá de la intención de Argentina y de las tres cartas que presentó de la Asociación del Fútbol Argentino, del Ministerio de Turismo y Deportes y de Economía, deberá entregar formalmente la candidatura con los avales que requiere la FIFA, que tienen que ver con cuestiones relacionadas a la infraestructura, seguridad e impositivas, entre otras, según pudo saber Doble Amarilla.

La documentación que enviará Argentina, además, incluirá las propuestas de las sedes que podrían albergar los partidos del Mundial. La palabra final será de FIFA, quien decidirá qué estadios y ciudades recibirán el evento.

En estas temáticas se estuvo trabajando desde el fin de semana hasta este miércoles, mientras que se espera que esta formalidad y la candidatura que tiene que llevar la firma en conjunto de autoridades de Gobierno y del presidente de AFA, Claudio ‘Chiqui’ Tapia, se cristalice y viaje a Zúrich.

Luego de enviar el escrito oficial, se remitirá un mensaje de Whatsapp o mail a los miembros del Bureau más Gianni Infantino y se dará el visto bueno unánime a la candidatura argentina para luego anunciar formalmente que nuestro país recibirá la Copa del Mundo Sub 20. Esto debería ocurrir a más tardar durante la Semana Santa.

En las últimas horas, además de ajustar los últimos detalles de lo requerido por FIFA, se llevó a cabo un arduo trabajo no sólo entre AFA y el Gobierno, sino que también entre la Asociación y Zúrich. El organismo rector del fútbol Mundial aceleró en la candidatura, lo que denota que Argentina será electa, según la información a la que pudo acceder este portal. Asimismo, la semana próxima un grupo de trabajo de FIFA prepara una visita de evaluación en nuestro país ya con el ok de Bureau del Consejo.

Por último, en las próximas horas se realizará una reunión virtual entre AFA y FIFA para conformar un Comité Organizador local, que trabajará a la par del Comité Organizador de la federación internacional. El grupo de trabajo argentino estará conformado por autoridades de la Asociación del Fútbol Argentino y Gobierno Nacional.

Cabe remarcar, también, que el Bureau del Consejo de la FIFA es un organismo que se ocupa de los asuntos que requieran una decisión inmediata entre dos reuniones de Comité Ejecutivo. Además de Gianni Infantino, quienes tomarán la decisión final sobre la sede mundialista para el Sub 20 son Lambert Maltock (OFC), Sheikh Salman Bin Ebrahim al Khalifa (AFC), Alejandro Domínguez (CONMEBOL), Victor Montagliani (CONCACAF), Aleksander Ceferin (UEFA) y Patrice Motsepe (CAF).

