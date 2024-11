Argentina: uno de los habituales titulares no podrá jugar la próxima fecha de Eliminatorias

La lista que Lionel Scaloni difundió días atrás para los partidos de Argentina ante Paraguay y Perú por Eliminatorias Sudamericanas comenzó a modificarse. Este sábado, la cuenta oficial de la Selección comunicó que Nicolás González no estará finalmente en la delegación que afrontará la doble fecha de noviembre.

“El futbolista Nicolás González, de Juventus, será baja en la nómina de convocados para la doble fecha de noviembre”, comunicó el perfil oficial de Argentina. Esto se debe a que el atacante sufrió una lesión en el recto femoral derecho durante el encuentro que la Vecchia Signora disputó ante Leipzig por la Champions League a inicios de octubre y todavía no pudo volver a sumar minutos.

El futbolista de 26 años, que le anotó un gol a Colombia en la reciente derrota 2-1 en Barranquilla, ya había quedado excluido de la doble fecha de octubre. Sin embargo, el DT volvió a incluirlo para este llamado con la esperanza de verlo recuperado, pero finalmente no podrá unirse al equipo.

Debido a esta molestia, que González arrastra desde principios de octubre, el cuerpo técnico y el jugador acordaron que lo mejor es no forzar su regreso hasta que esté plenamente recuperado. El extremo se perdió la fecha FIFA anterior, cuando la Albiceleste cosechó un empate 1-1 ante Venezuela como visitante y goleó a Bolivia en el Monumental por 6-0.

La última vez que González vistió la casaca albiceleste fue en los partidos de Eliminatorias rumbo al Mundial 2026 del mes de septiembre. El ex atacante de Argentinos Juniors fue titular en la goleada por 3-0 ante Chile en el estadio Monumental y dejó el terreno de juego a los seis minutos del complemento por Giovani Lo Celso. Luego, volvió a comenzar desde el arranque en la derrota 2-1 frente a Colombia, en Barranquilla. En los primeros minutos del segundo tiempo fue el autor del gol del empate parcial.

Debido a una lesión muscular, Nico González se ausentó en ocho encuentros consecutivos de la Juventus, bajo la dirección técnica de Thiago Motta. A pesar de su limitada participación a solamente seis partidos durante toda la temporada, logró contribuir con un gol y una asistencia.

Ante la baja de uno de los futbolistas claves en el esquema de Scaloni, Paulo Dybala se perfila como posible reemplazante. El enganche de la Roma tampoco pudo asistir a los partidos de Eliminatorias de octubre, ya que sufrió una molestia física que le impidió estar presente pese a ser convocado inicialmente.

En esta oportunidad, el entrenador de la selección campeona del mundo, decidió excluir a la Joya en la lista de convocados por motivos meramente futbolísticos. Debido a la molestia del delantero de la Juventus, podría ser la oportunidad para que el ex jugador de Instituto de Córdoba vuelva a vestir los colores celeste y blanco.

Scaloni dio la lista de 28 futbolistas (a la espera del reemplazo de Nico González son 27) de la selección argentina de cara a la doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas de la Conmebol ante Paraguay (jueves 14, a las 20.30) y Perú (martes 19, a las 21). Entre los convocados se destacan los regresos del Dibu Martínez y Alejandro Garnacho, ausentes en las jornadas anteriores y la sorpresa del llamado a Enzo Barrenechea, mediocampista del Valencia, quien fue convocado por primera vez.

Los convocados de

Scaloni para los partidos

ante Paraguay y Perú

Arqueros: Emiliano Martínez, Walter Benítez y Gerónimo Rulli.

Defensores: Nahuel Molina, Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Germán Pezzella, Leonardo Balerdi, Nicolás Otamendi, Nehuén Pérez, Lisandro Martínez y Nicolás Tagliafico.

Mediocampistas: Enzo Fernández, Leandro Paredes, Exequiel Palacios, Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Giovani Lo Celso, Enzo Barrenechea, Thiago Almada, Facundo Buonanotte y Nicolás Paz.

Delanteros: Lionel Messi, Alejandro Garnacho, Julián Álvarez, Lautaro Martínez y Valentín Castellanos.