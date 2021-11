Argentina visita a un Uruguay necesitado en una nueva fecha de Eliminatorias

Compartir

Se viene una nueva edición del clásico rioplatense. Este viernes, a partir de las 20 y en el estadio Centenario de Montevideo, la Selección Argentina visitará a su par de Uruguay con el objetivo de seguir sumando para acercarse al gran objetivo: la clasificación para el Mundial de Qatar 2022. Con la comodidad que implica estar en el segundo puesto en la tabla de posiciones, el conjunto nacional intentará aprovechar las urgencias de su rival, que atraviesa una mala racha en las Eliminatorias Sudamericanas: marcha quinto, en zona de repechaje por diferencia de gol.

¿Qué equipo pondrá de entrada Lionel Scaloni? Al parecer, no habrá sorpresas. Si bien todavía no hay un 11 confirmado, hay muchas más certezas que incógnitas.

En el arco, no hay dudas. Dibu Martínez se ganó el puesto con creces y continuará bajo los palos. La zaga central también tiene sus integrantes cantados: Cuti Romero y Nico Otamendi. La eterna duda aparece, otra vez, en los laterales. Todo indica que Nahuel Molina y Marcos Acuña le ganarán la pulseada a Gonzalo Montiel y Nico Tagliafico. Esos dos puestos son de los más peleados en lo que va de esta era Scaloni.

En el medio habrá un cambio obligado: Guido Rodríguez será el volante central en lugar del lesionado Leandro Paredes, quien viajó igualmente para sumarse a la Selección pero no será de la partida. A los costados del 5 del Betis estarán Rodrigo De Paul y Gio Lo Celso.

Adelante, pese a las dudas sobre si iba a descansar o no, todo indica que Lionel Messi arrancará como titular. Aunque nadie sabe si completará los 90 minutos teniendo en cuenta que el martes próximo se viene Brasil en San Juan. Sin Nico González, out porque aún le da positivo el test de Covid, Ángel Di María seguramente tendrá su lugar sobre la banda izquierda. Y Lautaro Martínez volverá a ser la referencia de ataque.

Uruguay, con varias

bajas e incógnitas

Si bien inicialmente todo hace suponer que Uruguay jugará con un 4-1-4-1, con Torreira de tapón y Suárez como referencia de área, con los mismos jugadores bien se podría pasar a un 4-4-2, adelantando unos metros al jugador de Los Ángeles para jugar junto al salteño arriba, con Nández a la derecha y Bentancur a la izquierda en la línea de volantes y el actual futbolista de la Fiorentina repartiéndose el mediocampo con Vecino.

También se podría especular con un 5-3-2, con Nández más retrasado y Brian arriba con Suárez, dejando a Torreira, Vecino y Bentancur en el medio, o hasta con un 5-4-1 con Brian en la línea de volantes.

Lo que está claro es que Óscar Tabárez pretende armar un equipo combativo, de mucha marca, y con dos líneas defensivas bien armadas y jugando en pocos metros, seguramente pensando mucho en cómo limitar al adversario, más teniendo en cuenta si finalmente Lionel Messi es titular en Argentina.

La última vez que Cáceres fue titular fue contra Venezuela, de visitante, en el 0-0 que obtuvo la Celeste en junio. Claro que en esa oportunidad el Pelado jugó por la izquierda ya que el lateral derecho fue Giovanni González.

En cambio, la última vez que Nández jugó como volante -en la posición que más lo utilizan en el Cagliari- fue en el 0-2 contra Brasil en el Estadio Centenario, el 17 de noviembre de 2020. Esa noche la banda derecha fue igual a la que paró el maestro ayer a la tarde, porque Cáceres jugó como lateral en esa zona. Ese día también fue titular Torreira mientras que en el lateral izquierdo estuvo Agustín Oliveros, que hoy no está en el plantel de la selección.

Sin lugar a dudas que la primera misión de Uruguay en esta doble fecha es retomar la confianza que perdió tras las magras dos últimas presentaciones. La posición en la tabla obliga a la Celeste a tener que sumar puntos en esta doble jornada de noviembre.

