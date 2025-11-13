Argentina vs Angola: confirmaron el horario del partido amistoso

La Selección Argentina enfrentará a Angola este viernes 14 de noviembre, en su único compromiso de la fecha FIFA. El partido se jugará a las 13 horas de Argentina, tras una jornada de confusión por el horario. Scaloni afronta el duelo con varias bajas.

A dos días del único amistoso previsto para esta fecha FIFA, la AFA confirmó que la Selección Argentina enfrentará a Angola el viernes 14 de noviembre a las 13:00 (hora argentina), en medio de una jornada marcada por los cambios de programación.

Idas y vueltas con el horario

El encuentro, que inicialmente estaba fijado para las 13, había sido adelantado a las 12 durante la mañana del martes. Sin embargo, horas después, la Asociación del Fútbol Argentino ratificó el horario original. En territorio angoleño, el partido comenzará a las 17:00.

El horario, inusual para Sudamérica, responde a exigencias logísticas y de televisación. Será la última presentación de la Albiceleste en 2025.

Scaloni, con equipo

alternativo

Lionel Scaloni afrontará el compromiso con numerosas bajas. Enzo Fernández no fue convocado por lesión, y jugadores como Leandro Paredes y Marcos Acuña quedaron marginados por compromisos locales. A ellos se suman Julián Álvarez, Nahuel Molina y Giuliano Simeone, quienes no cumplieron con el requisito de vacunación contra la fiebre amarilla.

Entre las novedades se destacan Joaquín Panichelli, Kevin Mac Allister, Gianluca Prestianni y Nicolás Paz. La idea del cuerpo técnico es observar nuevos nombres y probar variantes ante una Angola que servirá de banco de pruebas.

La lista completa

de convocados

Arqueros: Gerónimo Rulli, Walter Benítez.

Defensores: Juan Foyth, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Marcos Senesi, Nicolás Tagliafico, Valentín Barco, Lisandro Martínez, Kevin Mac Allister.

Mediocampistas: Alexis Mac Allister, Máximo Perrone, Rodrigo De Paul, Thiago Almada, Giovani Lo Celso, Nicolás Paz, Emiliano Buendía.

Delanteros: Lionel Messi, Nicolás González, Lautaro Martínez, José Manuel López, Joaquín Panichelli, Gianluca Prestianni.