Argentina vs. Paraguay, en la Fase Final del Preolímpico Sub 23: día y horario

La selección argentina Sub 23 inició este lunes su participación en el cuadrangular final del Preolímpico sudamericano 2024 con un empate. El 2 a 2 ante Venezuela, que rescató la igualdad a los 99′ por un penal polémico sancionado a instancias del VAR, complicó al equipo dirigido por Javier Mascherano que, al igual que la Vinotinto, Paraguay y Brasil, busca obtener uno de los dos cupos disponibles para los Juegos Olímpicos que se desarrollarán en París desde el 26 de julio. La Fase Final se juega en formato de todos contra todos y los dos primeros serán los que clasificarán a la máxima cita multidisciplinaria del deporte.

Para lograrlo es fundamental levantar cabeza y recuperarse de un traspié que, a pesar de no ser una derrota, trastocó los planes albicelestes. El próximo rival es el combinado guaraní, con el que se enfrenta este jueves a las 17 (horario argentino) y con el que empató 1 a 1 en el debut de la etapa de grupos (goles de Luciano Gondou y Diego Gómez). El rival de turno viene de vencer 1 a 0 a Brasil.

Sin embargo, la Argentina es favorita a quedarse con los tres puntos. Poco a poco, el once titular se repite con más facilidad y los futbolistas que ingresan en el complemento le generan un dolor de cabeza a Mascherano por el buen rendimiento que muestran. Luciano Gondou, Federico Redondo, Claudio Echeverri, Thiago Almada, Aaron Quirós y varios jugadores más ya demostraron estar a la altura y sueñan con sacar pasaje a París 2024 con la ilusión intacta.

De cara al duelo del jueves, el ‘Jefecito’ no podrá contar con Valentín Barco y Gonzalo Luján, ambos expulsados ante Venezuela. La ausencia del defensor de San Lorenzo implicará, por decantación, un cambio de esquema táctico o la improvisación, en un sector delicado, de un futbolista que no esté acostumbrado a jugar de ese lado. Esto se debe a que Julián Malatini fue convocado y luego desafectado por su transferencia de Defensa y Justicia a Werder Bremen, que decidió no cederlo, y también por la lesión de Marco Di Césare en la etapa inicial.

Argentina vs. Paraguay:

todo lo que hay que saber

Fecha 2 del cuadrangular final del Preolímpico Sudamericano 2024.

Día: Jueves 8 de febrero.

Hora: 17.

Árbitro: A confirmar.

Estadio: Nacional Brígido Iriarte, Caracas, Venezuela.

TV: TyC Sports y DSports.

Streaming: TyC Sports Play.