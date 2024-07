Argentina y Colombia definen en Miami al campeón de la Copa América 2024

Los de Lionel Scaloni enfrentarán al equipo del argentino Néstor Lorenzo este domingo desde las 21 en el Hard Rock Stadium de Miami con el objetivo de volver a levantar el título que conquistó en 2021 y consagrarse como el país que más veces lo ganó.

La Selección Argentina enfrenta a Colombia por la final de la Copa América 2024 este domingo desde las 21 en el Hard Rock Stadium de Miami, donde ya le ganó a Perú por la fecha 2, y los dirigidos por Lionel Scaloni buscarán el bicampeonato tras el título conseguido en 2021 y posicionarse como el país que más veces logró este trofeo, ya que hasta ahora tiene 15 al igual que Uruguay.

En lo que será la despedida de Ángel Di María de la Albiceleste, el entrenador que conquistó el Mundial en Qatar contará con todos los futbolistas a disposición, aunque Marcos Acuña arrastra una molestia muscular que lo marginó de los últimos partidos. Además, Lionel Messi será titular y lo más probable es que, junto a Fideo también lo acompañe Julián Álvarez.

El resto de los titulares no variará mucho con respecto a los que arrancaron el duelo de semi que terminó con un triunfo frente a Canadá, por lo que la principal duda es en el lateral derecho porque Gonzalo Montiel tiene un golpe y, si no llega, jugaría Nahuel Molina. El ex-River corre con ventaja por ser un especialista en la marca y tendrá como misión contener al delantero Luis Díaz, quien es una de las figuras de los cafeteros.

En la última Copa América también se cruzaron, aunque aquella vez fue en semifinales. Ese partido, que terminó en victoria para Argentina por 3-2 en los penales tras igualar 1-1 en el tiempo regular, es recordado por la brillante actuación de Dibu Martínez en la tanda decisiva e inmortalizó una histórica frase: «Mirá que te como».

Por su parte, el seleccionado que dirige el argentino Néstor Lorenzo, quien fue ayudante de José Pekerman durante un largo período y estuvo en el Mundial de Alemania 2006, en el que Scaloni fue parte del plantel y jugó un encuentro, cuenta con algunas bajas importantes tras vencer a Uruguay en la instancia previa.

El lateral Daniel Muñoz se fue expulsado por un codazo a Manuel Ugarte y no podrá ser de la partida, mientras que el mediocampista Richard Ríos salió a los 15 del complemento tras recibir un pisotón de Darwin Núñez en su rodilla y está en duda, aunque lo esperarán hasta último momento por su buen presente.

Más allá de las ausencias, Colombia atraviesa un gran presente porque no perdió en los 25 partidos que la dirigió Lorenzo y llevaba tres más invictos, por lo que acumula 28 y es un registro histórico sin caídas. ¿La última vez que perdió? Ante Argentina en febrero de 2022. Además, buscará levantar su segunda Copa América tras la que obtuvo en 2001, de la cual Argentina no participó y se desarrolló en suelo colombiano.

La posible formación de la Selección Argentina vs. Colombia, por la final de la Copa América: Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel o Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Ángel Di María, Julián Álvarez y Lionel Messi. D.T: Lionel Scaloni.

El probable once de Colombia vs. la Selección Argentina, por la final de la Copa América: Camilo Vargas; Santiago Arias; Davinson Sánchez, Carlos Cuesta, Johan Mojica; Matheus Uribe o Richard Ríos, Jefferson Lerma, Jhon Arias, James Rodríguez, Luís Díaz; Jhon Córdoba. D.T.: Néstor Lorenzo.

El historial entre Argentina

y Colombia

Jugaron 40 partidos en total, entre torneos oficiales y amistosos. Los triunfos de Argentina llegan a 20, mientras que los de Colombia, a nueve. Fueron 11 los empates. El último enfrentamiento entre ambos fue por las Eliminatorias rumbo al Mundial de Qatar 2022: la Albiceleste ganó 1-0 en Córdoba el 1 de febrero de 2022, con gol de Lautaro Martínez.

Qué pasa si hay empate

entre Argentina y Colombia,

por la Copa América

Si la final termina igualada en el tiempo regular, habrá un tiempo extra de 30 minutos, divididos en dos tiempos de 15 cada uno. En caso de que persista el empate, la definición se culminará en la tanda de los penales.