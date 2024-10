Argentina y España, las candidatas a ganar el Campeonato Mundial de Pádel

España y Argentina vuelven a ser las grandes favoritas para hacerse con el título. La cita mundialista tendrá lugar en el Khalifa International Tennis and Squash (Doha) entre el lunes 28 de octubre y el sábado 2 de noviembre.

Queda poco menos de una semana para que Doha se convierta en la capital internacional del pádel. El imponente complejo deportivo del Khalifa International Tennis and Squash albergará la decimoséptima edición de la cita mundialista, con 16 equipos participando en ambas categorías.

La expectación que ha generado la previa es enorme, con las convocatorias de España y Argentina -las grandes favoritas- puestas a examen por el gran público. Y no solo por algunas ausencias destacadas como la de Fernando Belasteguín, sino también por las combinaciones de parejas que podrían hacer ambos seleccionadores en el caso de alcanzar la final.

El pistoletazo de salida tendrá lugar el lunes 28 de octubre, con el fin de fiesta para la disputa de las finales programado para el próximo sábado 2 de noviembre. A pocos días de su arranque, en La Chiquita Padel de Mundo Deportivo os explicamos todo lo que debes saber sobre el torneo.

Los países que estarán

en el Mundial

Aunque hispanos y albicelestes están -a priori- un paso por encima del resto de selecciones, hay muchos otros países que esperan poder hacer un buen papel en el FIP World Padel Championships 2024.

Es el caso de combinados como los de Francia o Italia, terceros en categorías masculina y femenina en último precedente disputado en Dubai (2022). Pero no serán los únicos. Otros territorios en los que el pádel sigue en vías de desarrollo como Suecia, Portugal, Bélgica, Brasil o los Emiratos Árbaes (con la reciente nacionalización de Ayats y Jofre) también llaman a la puerta con fuerza para tratar de plantar cara a los favoritos.

Estos son los países

clasificados en categoría

masculina:

Argentina, Bélgica, Brasil, Chile, Francia, Italia, México, Países Bajos, Paraguay, Portugal, Catar, España, Suecia, Emiratos Árabes, Uruguay y Estados Unidos.

Estos son los países

clasificados en categoría

femenina:

Argentina, Bélgica, Brasil, Chile, Dinamarca, Egipto, Francia, Alemania, Italia, Japón, Países Bajos, Portugal, España, Suecia, Uruguay y Estados Unidos.

¿Qué formato tiene

la competición?

Con un total de 16 equipos participantes en ambas categorías, el Mundial de Pádel 2024 tendrá dos fases principales. Por un lado, la Fase de Grupos, con cuatro agrupaciones de cuatro equipos en las que se enfrentarán todos contra todos.

A partir de aquí, los dos mejores de cada grupo se clasificarán para la Fase Final, con eliminatorias directas de cuartos, semifinales y final. Cada enfrentamiento entre selecciones se juega al mejor de 3 partidos (2 victorias), en las que los entrenadores son totalmente libres para escoger la combinación de parejas que crean conveniente.

Palmarés y precedentes

del Mundial

En el Khalifa International Tennis and Squash se vivirá un nuevo capítulo de la histórica rivalidad entre España y Argentina. Por ahora, los sudamericanos cuentan con un total de 19 títulos (11 masculinos y 8 femeninos), mientras que los peninsulares tienen 12 coronas (8 en el femenino y 4 en el masculino).

En la última edición de 2022, el combinado masculino argentino se proclamó campeón tras vencer a España por 2-1. Lebrón-Paquito dieron la ventaja a los de Juanjo Gutiérrez, pero los albicelestes remontaron con triunfos de Stupa-Di Nenno y Bela-Sanyo.