Argentina y otros 15 seleccionados juegan el Mundial de hockey masculino

Del 13 al 29 de enero, India será sede de la 15° Copa del mundo masculina de la que participarán 16 equipos divididos en cuatro zonas. Todos los países jugarán al menos un partido en Rourkela y en Bhubaneswar, las dos ciudades indias elegidas para albergar la máxima cita del año.

Las cuatro zonas estarán dispuestas de la siguiente manera: grupo A: Argentina (7°), Australia (1°), Francia (12°) y Sudáfrica (14°); grupo B: Bélgica (2°), Alemania (4°), Japón (16°) y Corea del Sur (10°); grupo C: Chile (22°), Malasia (11°), Países Bajos (3°) y Nueva Zelanda (9°); grupo D: Inglaterra (5°), India (6°), España (8°) y Gales (15°). Los cross-over, los cuartos de final, semifinales y partidos por el podio se jugarán en el Estadio Kalinga de Bhubaneswar. De los 44 encuentros que se disputarán a lo largo de todo el certamen, 20 tendrán como escenario el flamante Birsa Munda de Rourkela, con capacidad para 20.000 espectadores.

Clasificación

El primero de cada grupo clasificará de forma directa a los cuartos de final, en tanto que los segundos cruzarán con los terceros (cross-over) para determinar los otros cuatro equipos que se meterán entre los ocho mejores del mundo. Los cruces serán 2° C vs. 3° D, 2°D vs. 3° C, 2° A vs. 3°B y 2° B vs. 3° A. De esta manera, el campeón podría jugar seis partidos, si sale primero, o siete, en caso de jugar cross-over.

Transmisión

Con transmisión en vivo por ESPN y Star+, Los Leones, que debutarán el 13 de enero (4.30 am) frente a Sudáfrica y animarán el encuentro inaugural en Bhubaneswar, buscarán sortear favorablemente el grupo A que comparten con el número uno del mundo, Australia, además de Francia.

Para Los Diablos de Chile será el gran bautismo de fuego en un Mundial; a ellos les tocará saltar al sintético el 14, ante Nueva Zelanda (6.30 ).