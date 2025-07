Argentinos Juniors y Boca juegan por el Torneo Clausura 2025

El encuentro entre el Bicho y el xeneize, por la fecha 1 del Grupo A, está programado para este domingo a las 18.45 en el estadio Diego Armando Maradona.

Argentinos Juniors y Boca se enfrentan este domingo en un partido correspondiente a la fecha 1 del Grupo A del Torneo Clausura 2025. Ambos equipos culminaron en lo más alto de su zona en la primera ronda del Apertura, por lo que buscarán emular o mejorar el rendimiento. El partido está programado para las 18.45 en el estadio Diego Armando Maradona, con arbitraje de Ariel Penel y televisación de ESPN Premium. El minuto a minuto, en tanto, está disponible en canchallena.com.

El Bicho llegó hasta los cuartos de final en el certamen que se disputó en el primer semestre. En esa instancia quedó eliminado a manos de San Lorenzo por penales, tras empatar 1 a 1 como local en tiempo reglamentario. Se reforzó con varios jugadores de jerarquía para intentar pelear por el título. Llegaron Joaquín Gho, Hernán López Muñoz, Lautaro Giaccone y Matías Giménez, entre otros. En contrapartida, se fue Román Vega, uno de los mejores del plantel en el Apertura: fue vendido a Zenit por casi ocho millones de euros.

En tanto, el xeneize, que también se despidió en cuartos en el Apertura tras caer ante Independiente, viene de jugar el Mundial de Clubes, por lo que tuvo menos descanso que su rival de turno. Quedó eliminado en la etapa de grupos con dos puntos, producto de dos empates (2 a 2 vs. Benfica y 1 a 1 vs. Auckland City) y una derrota (2 a 1 vs. Bayern Munich). Recientemente oficializó el regreso de Leandro Paredes, quien podría debutar en la segunda fecha del Clausura frente a Unión de Santa Fe.

Argentinos Juniors vs. Boca:

todo lo que hay que saber

Fecha 1 de la zona A del Torneo Apertura 2025.

Día: Domingo 13 de julio.

Hora: 18.45.

Estadio: Diego Armando Maradona.

Árbitro: Ariel Penel.

Argentinos Juniors vs. Boca: cómo ver online

El partido está programado para este domingo a las 18.45 en el barrio porteño de La Paternal y se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN Premium. Quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, en tanto, pueden sintonizar la señal directamente a través del cableoperador. En todos los casos se requiere tener una suscripción activa y contratado el “Pack Fútbol”. El minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real está disponible en canchallena.com.

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Argentinos Juniors corre con ventaja para quedarse con la victoria en el encuentro de este domingo. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 2.16 contra los 4.09 que se repagan por un hipotético triunfo de Boca. El empate en tiempo reglamentario, por su parte, cotiza cerca de 3.00.