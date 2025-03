Argentinos por la Educación indicó que Formosa sigue sin evaluar el estado de la alfabetización

En el marco de los esfuerzos nacionales para mejorar los niveles de alfabetización en Argentina, la provincia de Formosa se mantiene al margen de las evaluaciones educativas que se han implementado en otras regiones.

A pesar de los esfuerzos de más de 200 organizaciones sociales y la Campaña Nacional por la Alfabetización, impulsada por Argentinos por la Educación, Formosa, junto con Buenos Aires, fue una de las dos provincias que no respondieron a la encuesta nacional sobre las mediciones realizadas en 2024.

Esta situación se presenta en un contexto donde el país enfrenta una alarmante crisis en los niveles de alfabetización, evidenciada por los últimos informes del estudio regional ERCE (UNESCO), que revelan que un 46% de los alumnos de 3er grado no alcanzan los niveles mínimos de lectura.

En Formosa, la falta de datos específicos sobre los niveles de lectura y escritura en las escuelas primarias y secundarias agrava la preocupación, pues no se dispone de un diagnóstico certero sobre el avance de los estudiantes en la provincia.

El panorama de las

evaluaciones nacionales

y provinciales

En 2024, el estado nacional, en conjunto con las provincias, implementó planes de alfabetización que incluyeron evaluaciones de estudiantes en los niveles primario y secundario. Estas evaluaciones se llevaron a cabo dentro del marco del Compromiso Federal por la Alfabetización, aprobado en mayo de 2024, y buscaban medir la comprensión y fluidez lectora, así como la calidad de la escritura.

Un total de 18 jurisdicciones realizaron evaluaciones en primaria y 11 en secundaria.

En primaria, 9 provincias realizaron evaluaciones censales, lo que significa que todos los estudiantes de ciertos grados fueron evaluados. Por otro lado, 9 provincias llevaron a cabo evaluaciones muestrales, donde solo un grupo representativo de estudiantes fue evaluado. En secundaria, 5 provincias realizaron evaluaciones censales, y 6 lo hicieron de manera muestral.

Entre las provincias que sí participaron de las evaluaciones censales en primaria se encuentran Chaco, Corrientes, Mendoza y Santa Fe, mientras que en secundaria, Chaco, Corrientes y Mendoza también implementaron estas evaluaciones.

Sin embargo, Formosa no figura en ninguno de estos listados, lo que limita la capacidad de la provincia para realizar ajustes en sus políticas educativas basados en datos reales y actualizados.

El impacto de la falta

de evaluación en

Formosa

La falta de respuesta de Formosa a las evaluaciones nacionales no solo impide tener una visión clara sobre el estado de la alfabetización en la provincia, sino que también refleja una desconexión con los esfuerzos federales para mejorar la educación en todo el país. Como señala Julia Matienzo, directora ejecutiva de la Asociación Civil Voy con Vos, «es fundamental dimensionar el estado de la alfabetización en cada provincia del país. Sin datos precisos, no podemos diseñar estrategias efectivas para mejorar el aprendizaje».

La ausencia de datos específicos de Formosa hace que la provincia quede rezagada respecto a otras que han comenzado a abordar el problema de la alfabetización con evaluaciones regulares.

Estefanía Clouet, responsable de Centros Educativos de Educar y Crecer, destaca que «es crucial que cada provincia tenga claridad sobre los resultados de los operativos de monitoreo, ya que estos permiten tomar decisiones informadas para mejorar los ritmos lectores y los procesos de alfabetización.»

La Campaña Nacional por la Alfabetización: un llamado urgente

La Campaña Nacional por la Alfabetización, lanzada en 2023 por Argentinos por la Educación, pone en evidencia que en Argentina un alto porcentaje de estudiantes no alcanzan los niveles de lectura necesarios.

Esto es particularmente crítico en los sectores más vulnerables, donde los índices de bajo rendimiento son aún más pronunciados.

Con esta campaña, las autoridades nacionales y provinciales se comprometieron a priorizar políticas de alfabetización, incluidas las evaluaciones periódicas en los niveles primario y secundario, pero la falta de participación de Formosa limita el impacto de estas medidas.

La provincia enfrenta un desafío crucial: no solo debe sumarse a los esfuerzos nacionales para evaluar el estado de la alfabetización, sino que debe garantizar que los resultados obtenidos sean usados para diseñar estrategias de enseñanza más efectivas. Tal como lo expresa Clara Zavalia, co-fundadora de Intelexia y responsable del programa «Aprendo Leyendo», «sin datos precisos sobre comprensión y fluidez lectora, es muy difícil diseñar estrategias efectivas para mejorar el aprendizaje.»

El camino por recorrer

en Formosa

La situación en Formosa plantea un desafío importante para el sistema educativo provincial. Es fundamental que la provincia se involucre activamente en las evaluaciones nacionales y que, en paralelo, desarrolle estrategias propias basadas en los resultados obtenidos. Como bien señala Irene Kit, pedagoga y presidenta de la Asociación Civil Educación para Todos, «la medición precisa del nivel de alfabetización es un avance, pero el verdadero desafío radica en difundir y comunicar los resultados de forma clara, para poder actuar en consecuencia.»

En este sentido, las autoridades provinciales deben reconocer la importancia de las evaluaciones como herramienta para mejorar la calidad educativa, y asumir el compromiso de ser parte activa en el monitoreo y diagnóstico del estado de la alfabetización en las aulas formoseñas. De lo contrario, la provincia podría seguir quedándose atrás en la implementación de políticas educativas eficaces para mejorar el aprendizaje de sus estudiantes.