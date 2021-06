Argüello: “El PEP escuchó el reclamo de completar la vacunación a los docentes y no docentes”

Compartir

Linkedin Print

Desde el bloque de Floro Bogado, el jueves 17 de junio presentaron un proyecto de resolución solicitando de carácter urgente al Ministerio de Desarrollo Humano y al Ministerio de Cultura y Educación que arbitren los medios necesarios para completar el plan de vacunación Covid-19 a las y los docentes de todos los niveles educativos de los establecimientos públicos y privados de la provincia. Como así también de todo el personal no docente que forman parte del sistema educativo.

En este marco, la diputada Provincial, profesora Patricia Argüello dijo que “ante el anuncio del Gobernador de la provincia de que el ciclo lectivo iniciaría después del receso invernal, planteamos la necesidad de que el Ministerio de Desarrollo Humano ordene la inclusión dentro del plan de vacunación contra el Covid-19, a todas las y los docentes de Formosa”.

“Consideramos que en este contexto sanitario las autoridades del Ministerio de Educación deben primar por la Salud de toda la comunidad educativa y completar la vacunación de todos los Trabajadores de la Educación por ese motivo elevamos ese proyecto al recinto legislativo y celebramos hoy que en el transcurso de esta semana se esté iniciando un relevamiento de todos los docentes y no docentes de la provincia que no han sido vacunados para que puedan acceder al plan de inmunización que está llevando adelante la provincia”, sostuvo.

Asimismo, expuso que “este fue el pedido elevado a la Legislatura Provincial la semana pasada, haciendo referencia también en el fundamento del mismo, la importancia de preparar nuestras escuelas e instituciones educativas de todo el territorio provincial para un regreso a la presencialidad de manera segura para todos nuestros niños y estudiantes”.

“Nuestras escuelas e Instituciones deben garantizar hoy una vuelta a la presencialidad que se va ir dando de manera paulatina con todo lo necesario según como siga la situación sanitaria en las diferentes localidades y departamentos de Formosa, debemos primar por la salud de los Docentes y nuestros alumnos como así también reacondicionar las infraestructuras edilicias, los recursos esenciales como el agua para garantizar la higiene mas todo lo que hace a los elementos de bioseguridad para resguardar la salud”, dijo.

“Sabemos que la pandemia ha sido una catástrofe a nivel mundial que generó, en las sociedades de todo el mundo, una crisis de magnitud en todos los sectores como también en la educación. Donde repentinamente los sistemas educativos de la mayoría de las provincias se vieron obligados a seguir enseñando de manera virtual, incursionando en las clases por zoom, pasando tareas por wasap o acercando cuadernillos a los hogares de los alumnos sin alcance virtual. En este contexto el docente y la familia llevaron adelante una “educación en línea de emergencia”, expresó la legisladora.

“Desde los lineamientos de políticas educativas de la provincia nuestras autoridades deben tener presente que en lo que fue el año 2020 podemos hablar de una gran disrupción educativa la más importante de toda la historia, que afectó a cerca de 160.000 millones de estudiantes en más de 190 países, que no pudieron continuar su escolaridad de manera presencial”.

Informó la Diputada provincial que “en el país hay cientos, miles de escuelas y todas ellas han dado cuenta del valor que tiene, no solo su misión institucional y social, sino también su formato, que puede variar, mutar, alterarse, reeditarse para seguir adelante”.

“La escuela en sí misma es la gran revelación de que esta crisis de alcance mundial no podrá con nosotros. La misma que se ha sostenido y sostiene en tiempos de gran incertidumbre.

Si bien el contexto de incertidumbre desde el plano sanitario en Formosa genera temores y puede dificultar la transición a la nueva normalidad educativa, el retorno a clases presenciales es indispensable para todos los estudiantes y la comunidad educativa en el cual Nuestras Autoridades del Ministerio de Desarrollo Humano y el Ministerio de Cultura y Educación deben trabajar mancomunadamente para una vuelta a clases de manera segura”, completó Argüello.

Al respecto añadió: “No apuntamos a dar soluciones ni recetas, sino a generar un espacio de reflexión colectiva en pos de seguir construyendo la escuela que queremos en esta vuelta a la presencialidad resguardando la salud de todos los docentes y alumnos”.

“Preparemos nuestras escuelas, debemos darle su valor y su lugar dentro de su rol fundamental como garante del derecho universal a la educación de todos nuestros estudiantes”, aseveró.

Por último, la Diputada provincial del bloque de Floro Bogado, dijo: “Nuestro Ministerio de Educación debe trabajar desde el sentido concreto de las prácticas de conducción y de enseñanza en Formosa para sostener así la continuidad pedagógica y alojar una nueva presencialidad, la nueva normalidad que, en algunos territorios ya está en marcha”.

Compartir

Linkedin Print